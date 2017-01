Brno /FOTOGALERIE/ - Přes týden studuje v Praze, o víkendu pomáhá organizovat protestní pochod do syrského města Aleppa. Třiadvacetiletý Martin Madej věří, že osudy lidí trpících ve válce na Blízkém východě jsou propojené s životy lidí i v České republice. Symbolizuje to pro mě víc věcí, hlavně je třeba nebýt lhostejný tomu, co se děje ve světě. Důležité je i kriticky myslet a neposlouchat jenom to, co někdo navykládá," vysvětlil mladík.