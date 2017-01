Brno – Ženská hádka skončila v slzách. A to ne kvůli ostrým slovům, ale kvůli pepřovému spreji, který starší z žen té mladší nastříkala do obličeje. Jednadvacetiletá nájemnice rodinného domu v brněnských Soběšicích nedávno volala na tísňovou linku a oznámila, že byla napadena. Když policejní hlídka dorazila na místo, našla mladou ženu s červenýma a opuchlýma očima. „Tvrdila, že jí při hádce spolubydlící nastříkala pepřový sprej do obličeje. Starší žena to vysvětlila tím, že jí mladší spolubydlící neustále nadávala," uvedla ve čtvrtek policejní mluvčí Andrea Cejnková.