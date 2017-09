Alej na Jarošce ožila řadou dobrodružství. Lidé hodovali, nechávali se i stříhat

Brno /FOTOGALERIE/ - Ani doprava do opravované Valchařské ulice, ani doleva do Dukelské třídy. Řidiči, kteří jedou přes Tomkovo náměstí směrem do Husovického tunelu, se od minulého týdne nevyhnou objížďce. Zákaz odbočení vlevo do Husovic podle brněnského magistrátu brání kolapsu dopravy na náměstí i v dalších křižovatkách směrem do města.