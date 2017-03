Na den offline. Mobily ve škole nahradila facebooková nástěnka

Brno – Umějí moderní děti žít bez mobilních telefonů a digitálních hraček? Na to si v pátek zkusili odpovědět studenti a učitelé víceletého gymnázia Matyáše Lercha v Žižkově ulici v Brně. Na celý den tam vypnuli veškerou elektroniku.

Už ráno je při vstupu do školy uvítaly cedulky s přeškrtnutým modelem počítače a mobilu. Ty visely po celé škole. Několik jich měl nalepených ve své kanceláři i ředitel školy Petr Kovač. „Počítač jsem dnes nezapnul, telefonovat jsem ale bohužel kvůli práci musel,“ přivítal myšlenku informatiků ředitel Kovač. Ceduli s Dnem offline měl i na robotickém vysavači a úklid kanceláře tak musel počkat na příští týden.



Den bez technologií trval na gymnáziu čtyřiadvacet hodin a děti tak měly pokračovat i doma. „V informatice jsme dnes vyráběli mechanickou kalkulačku. Umí sčítat i odčítat. Baví mě to a ani doma si nejspíš mobil nezapnu,“ slíbila nadšená studentka Adéla Kunzová.



Aby si to ale učitelé pojistili, poslali rodičům návratku, kterou musí přes víkend podepsat všichni členové domácnosti a potvrdit tak, že student gymnázia v pátek nepoužil počítat ani telefon. „Placku za odměnu dostanou až v pondělí, pokud uvidím podepsanou návratku,“ vysvětlil jeden z informatiků, kteří s nápadem přišli, Robert Havlásek.



I v další hodině informatiky děti seděly před černými monitory a místo klávesnice vzaly do ruky tužku a papír. Kreslily loga nebo vyráběly logaritmické pravítko. Ve výuce viděly i papírový telefonní seznam, kopírák, psací stroj nebo magnetofon.



Zdaleka největší zábavou pro studenty byla náhrada oblíbeného facebooku. Před východem ze školy lepili na nástěnku papírové vzkazy místo chatování na internetu. Udělali si na ní i seznamku.



Někdo také přes nástěnku ujišťoval ostatní, že je to přece „jen jeden den“, jiný se ptal „kolik je hodin“. Mnozí z nich totiž nechali mobil doma nebo ho odevzdali do krabice mobilního oddechu. „Já si mobil nepřinesla a nechybí mi to,“ řekla studentka Zuzana Macháčková.

SIMONA FERULÍKOVÁ