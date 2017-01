Anger Room: zájem o ničení mají hlavně ženy

Brno – Vidina zábavného dárku, možnost uklidnění a odreagování i zvědavost z novinky převážily u Nikol Tkadlecové, která se svým přítelem navštívila novou brněnskou atrakci Anger Room v Příční ulici, o jejímž spuštění již Rovnost informovala.

Tkadlecová věnovala svému příteli Martinu Doležalovi vstup do Anger Roomu jako dárek. „Oba studujeme, nyní máme zkouškové a do toho pracujeme. Bylo fajn si takto vyčistit hlavu," uvedli oba návštěvníci.

Místnost navštěvují hlavně skupiny přátel či páry, kteří hledají nové druhy zábavy. Podle Tomáše Šimka, který s přáteli podnik otevřel, se za víc jak měsíc fungování ukázalo, že větší zájem o ničení věcí mají ženy. Tvoří šedesát procent zájemců. „Chlapi něco rozmlátí a jdou pryč, ale ženský neodejdou dřív, než vše rozdrtí napadrť. Aspoň se pak celá místnost snáze uklízí," podotkl Šimek, který předtím pracoval jako realitní makléř.

Podle autorů je nejoblíbenějším nástrojem demoliční kladivo nebo železná tyč s maticí na konci, která připomíná středověký palcát. „Dlouho jsme uvažovali, jaké zbraně do místnosti dát. Nesmí se jednat o ostré zbraně, se kterými by se nejspíš hodně lidí pořezalo. Když se nešikovně trefí s kladivem, tak si způsobí maximálně velkou modřinu," řekl Šimek.

Ani maturanti Štěpán Soukup a David Lokos nepociťovali nějaké riziko. „Měl jsem na sobě kombinézu, brýle a pevné boty. A taky jsem se dostal do stavu, kdy jsem si žádné nebezpečí neuvědomoval," sdělil Soukup.

Autoři z vlastních zkušeností i z dojmů prvních návštěv vypozorovali, že lidé se nejvíc zaměřují na ničení věcí, které se mohou rozpadnout na co nejvíc kousků. „Jedná se o televize, mikrovlnné trouby. Oblíbené jsou i skleněné láhve nebo skleničky. Hodně lidí láká představa roztříštění zrcadla, ale to se těžko shání a na rozbití stačí jedna rychlá rána," vysvětlil majitel místnosti.

O starý nábytek nemají prozatím nouzi. Díky jednotlivcům i vyklízecím společnostem mohou využít předměty, které by jinak skončily na skládce bez využití. Takto zničené věci snadněji roztřídí a sami odvezou.

Zájem o Anger Room projevili i brněnští psychologové. „Jedná se spíše o krátkodobé potlačení stresu a starostí, které nás tíží. Víc než terapie může Anger Room sloužit jako ukazatel toho, že něco není v pořádku," uvedl psycholog Tomáš Repka, který se o fenomén těchto místností zajímá delší dobu.

Za důležité pokládá zmapování důvodů lidí, kvůli kterým si přicházejí tuto zábavu vyzkoušet. Teprve následně pak lze zkoumat možný dopad kontrolovaného ničení věcí na jedince. „Prezentace naší místnosti jako způsob boje se stresem je občas příliš medializovaný. Většina zákazníků přišla hlavně kvůli nové zábavě," zdůraznil majitel.

Brněnská psycholožka Jitka Jeklová chápe Anger Room jako alternativu k jiným druhům relaxace. „Příliš se to neliší od toho, když si půjdete zakopat s míčem nebo si sednout do hospody a vypustit trochu páry," vysvětlila Jeklová.

Negativního vlivu místnosti na lidi se příliš neobává. Dospělý člověk by měl být schopný zážitek vstřebat a svou agresi ovládnout. Podle jejího názoru ti, kteří mají problém se sebeovládáním, nebudou vyhledávat podobné místnosti. „Potřebují se vybít okamžitě a ne si to odkládat na později. Je to stejné, jako když vás někdo naštve a vy byste si řekli, že je to jedno, že si to vybijete za dva dny," přirovnala situaci Jeklová.

Fenomén podobných místností vznikl ve Spojených státech amerických, konkrétně v Texasu. Donna Alexanderová byla nespokojená s vysokou kriminalitou a agresivitou u svého okolí, a tak se rozhodla ve své garáži umožnit přátelům rozbít staré věci, aby se vyřádili.

Nečekala však, že z jejího nápadu se stane celosvětový fenomén. „Řízené rozbíjení věcí pro zábavu se dostalo i do Evropy, kde však je poměrně velký rozdíl v kvalitách. Někdy se jedná o venkovní prostory, jinde zase uvnitř místnosti dostanete pár předmětů a jednoduchý pokyn zničte je. My chceme vytvořit iluzi skutečného pokoje," vysvětlil majitel Tomáš Šimek.

Do budoucna autoři plánují rozšířit podniky v podobě franšízy i do dalších měst.

Cena za odreagování v místnosti začíná na pěti stech korunách.

MATĚJ ŘÍHA

ANNA TIŠNOVSKÁ