Aqualand v Pasohlávkách rozšíří za stovky milionů. Novinkou je cirkus

Pasohlávky – Další letní sezonu zahájili v pátek v pasohláveckém Aqualandu Moravia. Hostům nabídli první cirkusová vystoupení, spuštění venkovních tobogánů i příslib rozšiřování areálu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Spolupráce s národním Cirkusem Jo-Joo bude pro letošní sezonu v akvaparku u Pasohlávek největším tahákem. „Zázemí najde cirkusový stan od prvního července v místech, kudy v budoucnu poteče líná řeka, rodiny se budou bavit na dvě stě metrů dlouhém tobogánu a děti se vyřádí v dětském světě,“ uvedla Blanka Marková z marketingového oddělení akvaparku.

Zábavný vodní areál rozšíří o další venkovní část ve třech etapách. První plánují otevřít v červnu roku 2019. „Pozemek je již ve vlastnictví investora. Začínají na něm přípravné práce a dokončili jsme archeologický průzkum,“ řekl ředitel akvaparku Petr Pavlacký.

Dominantou nové části bude rodinný tobogán, na kterém budou návštěvníci díky speciálním proudům jezdit i do kopce. Tahákem bude i 380 metrů dlouhá líná řeka s rafty, kde nebude chybět průjezd tunelem.

Na řeku je již nyní zvědavá třeba Hustopečanka Kamila Pinkavová. „Z Prahy znám divokou řeknu, tak jsem zvědavá, jaká bude ta líná,“ přemýšlela Pinkavová.

Netradiční atrakci chtějí v druhé etapě zhruba v roce 2020 ještě rozšířit. Rok nato se dokončení dočká i zmiňovaný tobogán. Celkové náklady na rozšíření turisticky hojně navštěvovaného místa je 200 až 250 milionů korun. „Dostavba bude se současným areálem propojená, lidé tak zaplatí jen jedno vstupné,“ upozornil Pavlacký s tím, že jednu třetinu nového území zaberou parkovací místa.

Letní kapacita je v současnosti přes pět tisíc návštěvníků na den. V budoucnu počítají o navýšení až na osm tisíc. Například loni zavítalo do Pasohlávek jen v letních měsících 320 tisíc lidí, což jihomoravský akvapark zařadilo do první desítky nejoblíbenějších českých turistických cílů. Na jižní Moravě drží jasné prvenství. „Akvapark je jednoznačně jedna z nejvýznamnějších turistických nabídek v regionu. Jeho výhoda je, že láká tisíce turistů i mimo letní sezonu,“ vyzdvihla ředitelka Centrály cestovního ruchu Jihomoravského kraje Zuzana Vojtová.

Svou roli hraje akvapark i na pracovním trhu. V sezoně zaměstnává až pět set lidí, včetně brigádníků.

Letní taháky

• animační programy a cirkusová vystoupení

• před hlavním vstupem bude od 8.30 do 10.30 fotokoutek na zkrácení času ve frontě u pokladen

• 2x týdně pěnová párty

• vstupenka do akvaparku poslouží i jako vstup na 45 minut do cirkusu