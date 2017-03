Areál letního kina? V Tišnově se obyvatelé mohou vyjádřit k možným řešením

AKTUALIZOVÁNO 3

Brno – Nechtějí brněnské zastupitelé žalovat, ale reálně to hrozí. Neziskové organizace Nesehnutí a Hnutí Duha v pondělí upozornily na to, že pokud Brno zpracuje nový územní plán na základě konceptu z roku 2012, hrozí s velkou pravděpodobností politikům soud. „Žalovat je nemusíme my, může to udělat jakýkoliv občan," upozornila za organizaci Nesehnutí Hana Chalupská.