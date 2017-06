Autističtí žáci si musí zvyknout na nové prostředí. Kvůli stěhování do tří škol

Brno - Na nové prostředí si budou od září zvykat autističtí žáci ze základní školy v brněnské Štolcově ulici. Školu v Černovicích dočasně opustí kvůli rekonstrukcím. Část z nich se do svých tříd vrátí příští rok v září, jiní vyčkají na dokončení oprav bývalé střední knihovnické školy v Hapalově ulici v Brně, kam se škola rozroste.

Až sto padesát míst nabídne v budoucnu autistům černovická základní škola ve Štolcově ulici po rozšíření do nových prostor bývalé knihovnické střední školy v brněnských Řečkovicích.Foto: DENÍK/Attila Racek

Čtyřiašedesát žáků se od září rozdělí do třech náhradních prostor. „Část dětí půjde do bývalé střední soukromé obchodní školy v Charbulově ulici, další se přesunou do odborného učiliště a praktické školy v Lomené ulici. Zbývající do Domova mládeže v Klášterského ulici," vysvětlil ředitel školy pro autisty Tomáš Musil.

Opravy školy podle něj potrvají rok. Poslední týden v červnu budou mít díky nim žáci ředitelské volno.

Rekonstrukce Štolcovy platí město, u něhož je škola v pronájmu. „Budou stát necelých devětadvacet milionů korun bez daně. Škola získá zateplené fasády, nová okna, dveře, kotelnu, ústřední topení a výtah," popsala za brněnský magistrát Zuzana Taušová.

Stěhování autistů

∙ školní rok skončí žáci školy ve Štolcově ulici dřív

∙ od září nastoupí do bývalé školy v Charbulově ulici, odborného učiliště a praktické školy v Lomené ulici a Domova mládeže v Klášterského ulici

∙ opravy školy pro autisty potrvají rok

Na učilišti v Lomené ulici připravilo vedení pro autisty přízemní patro. „Má samostatný vchod z ulice, takže budou autisté oddělení od našich studentů. Nicméně nebojíme se, že by se vzájemně nesnesli. Máme také většinu žáků se speciálními potřebami," podotkl ředitel učiliště Ladislav Hochman.

Škola je podle něj k přesunutí žáků vhodná také proto, že je k současné budově poměrně blízko. „Máme také velkou kuchyni i jídelnu. Pro děti, které mají speciální potřeby nebo tam nechtějí být, uzpůsobíme ještě jednu menší," zmínil.

Na učilišti zůstanou autisté dva roky, než kraj zrekonstruuje školu v Hapalově ulici. Tam se Štolcova rozšíří o další třídy základní, střední a mateřské školy i o speciálně pedagogické centrum, které pod ní spadá. „Momentálně připravujeme zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace," okomentovala současné přípravy mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Ředitel školy pro autisty doufá, že rekonstrukce Hapalovy začnou v příštím roce. „Zájemců o studium u nás neustále přibývá. Od září otevřeme další dvě nové třídy po sedmi žácích. Rozroste se u nás i počet pedagogů, přibude jich osm," upozornil Musil.