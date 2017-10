Azyl pro kino Art? Nájem jako za obchod na náměstí Svobody, zjistila kontrola

Brno – Kvůli tvému řízku prožije celý život v kleci. To je jen jeden z transparentů, který si vzalo asi padesát účastníků na pondělní smuteční pochod Brnem. „Pochod pořádáme už několik let na více místech v České republice. Je to vyjádření piety, proto je ve formě smutečního pochodu,“ uvedla jedna z organizátorek Anna Kupcová. Pochod se konal u příležitosti světového dne hospodářských zvířat.