Babišem chci lidi pobavit, ne pobouřit, tvrdí brněnský imitátor

Brno /VIDEO, ANKETA/ – Koblihou vám zavřu hubu, prezidentem brzo budu. S touto básničkou vystoupil minulý týden třiatřicetiletý Adam Vrbas na náměstí Svobody, kde imitoval ministra financí Andreje Babiše. Brňan teď točí i videa pro internetovou televizi, kde má pořad Babišovi dobroty. Vážně však českou politiku komentovat nechce.

Demonstrace proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi na brněnském náměstí Svobody a Moravském náměstí.Foto: Deník / Racek Attila

Už ve škole bavil své spolužáky tím, že napodoboval učitele. „Věděl o tom ale jen úzký okruh lidí, veřejně jsem nikde nevystupoval," vzpomíná na své začátky Vrbas.

K imitování ministra financí Andreje Babiše se dostal až o mnoho let později. A proč si vybral zrovna jeho? „Babiš je pro mě jedna z nejvýraznějších osobností současné politické scény. Jeho výroky a vystupování jsou tak výrazné a kontroverzní, že si vyloženě říká o to, aby ho někdo zparodoval. Přímo to ale nesouvisí s tím, co si o něm myslím. Ostatní politici se tak nezaplétají do svých vlastních tvrzení a kauz. Kalouska ani Sobotku navíc neumím," vysvětluje mladík.

Ačkoliv se svými výstupy dotýká vrcholné české politiky, do jejího hodnocení se pouštět nechce. „Občas za mnou chodí lidi a ptají se mě: Tak co ten Babiš? Co zase udělal? Co si o tom myslíš? Ale já se do nějakých větších politických diskuzí nepouštím. Já chci hlavně dělat legraci a tím odlehčit napětí," komentuje.

Najít inspiraci je pro něj prý strašně jednoduché. „Scénář vlastně píše Babiš sám. Témata, která se ho týkají, a ke kterým se vyjadřuje, jsou tak známá a kontroverzní, že se na ně velmi dobře vytváří nějaká satira," říká Vrbas.

Původně plánoval svůj výstup jen jako živý stand-up. Pak se jej ale rozhodl nahrát na video a vložit na youtube. „To video ale viděla moje sestra, která pracuje pro internetovou televizi Stream.cz. Celá scénka jí přišla vtipná, a tak mi řekla, ať se zveřejněním ještě počkám, že by o video možná měli zájem. Po konzultaci jsme se nakonec domluvili, že budu videa točit pro ně," popisuje imitátor.

Babišovy dobroty

V současné době se tak věnuje natáčení internetového pořadu, který nazval Babišovy dobroty. „Zrovna v pondělí jsem vydali druhý díl. Jsou v něm použité i záběry, které jsem točili minulý týden na demonstraci na náměstí Svobody," komentuje Vrbas.

Ačkoliv byl na náměstí původně pouze točit část nového videa, vystoupil nakonec i naživo. „Mé vystoupení na pódiu bylo úplně spontánní. Básnička a i ty další věci mě napadly ve vteřině, takže to byla taková improvizace," dodává Vrbas.

VIKTORIE POKORNÁ