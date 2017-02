Babišovu přednášku v Brně narušily balónky. Sorry jako, odpovídal také studentům

Brno /VIDEO/ – Registrační pult, bodyguardi u dveří a nespokojení studenti. Na úterní přednášku ministra financí Andreje Babiše na brněnském Vysokém učení technickém a Mendelově univerzitě dorazily stovky mladých lidí. Ti, kteří se dovnitř nedostali, nešetřili kritikou na organizátory. „Prý se nesmí přednáška ani natáčet. Nechápu proč," stěžovali si studenti VUT.

Jejich spolužáky na chodbě vítali organizátoři s varováním, že bez registrace do posluchárny nemohou. „Musíte se nejdřív zaregistrovat,“ varovali pak také přímo přede dveřmi místnosti. Kdo neukázal studentskou kartu, toho nepustili.

Klidnější atmosféra panovala na Mendelově univerzitě. Na přednášce o fiskální a daňové politice Babiš zmínil horká témata jako platy řidičů a elektronickou evidenci tržeb. „Po elektronické evidenci mě nikdo nemůže obviňovat z populismu,“ prohlásil ministr.

Podívejte se na krátký sestřih z přednášky:



Po dvaceti minutách narušili studenti přednášku vypuštěním balonků s nápisy, které však nevzlétly. Studenti poté v tichosti odešli. „Co jsem zase udělal?“ reagoval na pokus o protest Babiš, který se snažil vtipkovat.

Podruhé došlo k narušení výkřikem: „Kalousek, symbol korupce!“

Později se ozval další student. „Kdy začne ta přednáška? To je nějaká kampaň?“ ptal se mladík, kterého Babiš odbyl prohlášením, že přednáška to je a on to jinak neumí.

Nejvíce studenty zajímalo, zda si ministr myslí, že je morální potírat ekonomiku a přitom skupovat dluhopisy vlastní firmy tak, jak to udělal v roce 2012. „Ano, je to morální. Bylo to podle zákona a já byl v roce 2012 podnikatel,“ odpověděl.

Na některé dotazy odpovídal také oblíbeným „sorry jako". Po několikerém zpochybnění morálky bylo na vicepremiérovi znát podráždění.

