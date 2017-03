Baronu Trenckovi se vrátil chybějící prst. Vědci také vytvořili jeho otisk

Brno – Přestože má auto, vyráží Magdalena Chytrá z Brna do práce či na pochůzky po městě pěšky. Nákupy pro čtyřčlennou rodinu ji ale vyčerpávají, tašky totiž bez auta přenáší těžko. „Bydlím v Kounicově ulici a nemám šanci zaparkovat v blízkosti domu. Město by se mělo starat o to, aby lidé v centru města vůbec chtěli bydlet a nestěhovali se do okrajových částí," uvedla Chytrá. I o parkování v úterý večer diskutovali Brňané ve veřejné debatě o městském plánu mobility v Kanceláři veřejného ochránce práv.