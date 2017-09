Po létě zavřely koupaliště i dva bazény. Venku má otevřeno už jen jedno

Brno - Sezona letních koupališť v Brně skončila. Provozovatelé hlásí, že léto bylo průměrné. Kvůli opravám jsou nyní zavřené i dvě kryté plovárny a zavřeno je i na většině z dalších brněnských koupališť. Kvůli zářijovému ochlazení totiž téměř ve všech areálech sezona pro letošní rok už skončila. S příchodem tohoto měsíce se navíc milovníkům plavání načas zúžil i výběr možností, kam zajít do krytého bazénu. Hned dva jsou totiž kvůli opravám zavřené.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Lidé toužící po plavání vyjdou naprázdno v akvaparku Kohoutovice a v krytém bazénu na Kraví hoře. Celý areál kohoutovického akvaparku je do šestadvacátého září zavřený kvůli rekonstrukci, krytý bazén na Kraví hoře zase kvůli technologické odstávce. „Děláme opravy hydroizolací, čistíme nerezové bazény a desítky dalších úkonů,“ popsal správce koupaliště Evžen Hrubeš. Zatímco do krytého bazénu se lidé nedostanou, na Kraví hoře jako na jednom z mála míst v Brně budou ještě do dvacátého září otevřené venkovní bazény. Ty jsou vyhřívané, například ve středu byla jejich teplota podle webových stránek šestadvacet stupňů Celsia.



Pokud se o některém zářijovém víkendu ještě oteplí, otevře i dětské koupaliště Juliánov. „Bazény máme stále napuštěné,“ podotkl provozovatel Marek Beneš. Podle něj letos v Juliánově zažili průměrnou sezonu.



Otevřená koupaliště

• Většina brněnských letních koupališť již zavřela.

• V případě hezkého počasí ještě v září o víkendech otevře dětské koupaliště Juliánov.

• Stále otevřený je venkovní bazén koupaliště Kraví hora.

•V září je zavřený krytý bazén na Kraví Hoře a v akvaparku v Kohoutovicích.

Jako velmi dobré hodnotí letošní léto mluvčí společnosti Starez-Sport Michaela Radimská. Společnost zodpovídá za akvapark v Kohoutovicích, koupaliště Riviéra a Zábrdovice. Všechny zavřely začátkem září. „Návštěvnost byla dobrá díky slunečnému počasí. Koupaliště Riviéra lidi navštěvovali především odpoledne za zlevněné vstupné,“ uvedla Radimská. Třeba na Riviéru letos v létě zašlo přes osmdesát tisíc lidí. Právě toto koupaliště nyní čeká rozsáhlá rekonstrukce. Přibudou atrakce, například tobogán.



Zatímco léto koupání venku přálo, zářijové počasí letos provozovatelům udělalo škrt přes rozpočet. „Právě kvůli špatnému počasí jsme zavřeli již v pátek prvního září. Třeba loni se zavíralo až osmnáctého,“ poznamenal provozovatel královopolského koupaliště Bruno Jelínek. I on zhodnotil sezonu jako průměrnou.