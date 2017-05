Bojkot Zemana: krajští zastupitelé za TOP09 a Žít Brno prezidenta nepřivítají

AKTUALIZOVÁNO

Brno – Do vazby míří sedm obviněných v kauze úniku informací z policejních spisů, v níž figuruje také majitel brněnské investiční skupiny DRFG David Rusňák. V sobotu to na Twitteru uvedla České televize. Do vazby podle ní půjdou bývalý člen Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Václav Kvíčala, expolicista stejného útvaru Jakub Patloka, policista Národní centrály proti organizovanému zločinu Ivo Sloup, Radek Moric, Saman El Talabani, Michal Ratajský a Alexandr Jedlička. Šéf Vrchního zastupitelství v Olomouci Ivo Ištvan informace o obviněných Brněnskému deníku Rovnost nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Nebudu situaci nijak komentovat," vzkázal.