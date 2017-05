Recesista "Babiš" mával koblihami. Protestů v Brně se zúčastnily tři tisíce lidí

Brno /VIDEO, ANKETA/ – Jsme obyčejní lidé, ale není nám lhostejné, kde žijeme. To vzkázali ve středu večer prezidentu Zemanovi a ministru financí Andreji Babišovi lidé, kteří přišli demonstrovat na náměstí Svobody. Dav tří tisíc lidí tak s transparenty nad hlavami vyjádřil nesouhlas nejen s chováním českých politiků, ale i obavy o ztrátu svobody. Někteří poté podepsali proti Andreji Babišovi petici. Akce se obešla bez výtržností, lidé se po přečtení projevů přesunuli na Moravské náměstí. Demonstranti se připojili k sérii podobných shromáždění, která se ve středu konala i v dalších českých městech.

Hodinu před demonstrací svoji účast na sociálních sítích potvrdily již více než dva tisíce lidí. „Narazil jsem na podobnou akci v Praze a zjistil, že neexistuje žádná brněnská verze. Nabídl jsem se, že ji uspořádám, založil událost na facebooku a poslal oznámení o shromáždění datovou schránkou," uvedl již dříve pořadatel Jan Pobořil.

Po šesté hodině, kdy akce začala, bylo na náměstí asi tisíc lidí, stále jich však přibývalo. Zúčastnili se především mladí lidé, ale později k nim přibyli i důchodci. Podle prvních odhadů si nakonec proslovy pod improvizovaným pódiem vyslechly přes tři tisíce Brňanů.

V pauzách se ozývalo také skandování různých hesel, které doprovázely nápisy na transparentech.

Jedním z prvních mluvčích na pódiu byl Jan Matuška, který sám sebe označil za obyčejného člověka, který chce žít v demokracii. Podle něj ji ohrožuje i prezident. "Naivně věřím, že orgány trestně činné se o tohoto hulváta a soudně uznaného lháře postarají," dodal Matuška.

Před posluchači vystoupil i nespokojený majitel brněnského kadeřnictví Jan Špilar, který má obavu o své podnikání. „Už třicet let stříhám brněnské hlavy, ale pokud to tak půjde dál, tak to nepůjde dál," pronesl. A za svou vlast se poté s lidmi pomodlil.

Podporu organizátorům dále vyjádřil například Jan Kryl, bratr známého zpěváka. V dopise, který pořadatelé lidem přečetli, litoval úpadku politiky a demokracie v zemi. Stejně jako on svůj komentář přidal i cyklistický závodník Leopold König.

V závěru shromáždění lidé také ovacemi přivítali Adama Vzkazu, který na pódiu imitoval postavu ministra financí a mával kolem sebe papírovými pytlíky s koblihami. Celý výstup přiostřil špatnou češtinou. „Představení bylo tak teatrální, až bylo dokonale přesné. Jako by sem přijel Babiš," komentovala výstup Sylva Jiříkovská.

Imitátor Andreje Babiše na demonstraci v Brně. Video: Anna Tišnovská

Podepisovali petici

Zástupci spolku Svoboda projevu nabídli lidem i možnost podepsat "protibabišovskou petici". Konkrétně za zřízení poslanecké vyšetřovací komise k prošetření vlivu Agrofertu na rozhodování státní správy. Petice visí i na internetu na stránce Žlutý baron spolku Svoboda projevu.

Dav se krátce před sedmou hodinou přesunul na Moravské náměstí, kde pořadatelé připravili hudební program. Demonstraci posvětila radnice Brna-středu jako kulturní akci, aby se narychlo svolaní lidé mohli sejít legálně.

