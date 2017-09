Brněnské Soběšice ovládl řev motorů. Sešli se tam milovníci historických aut

Brno /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Prosluněným dopolednem babího léta se ozývá řev motorů. Ve vzduchu jde cítit pach benzínu i nafty. Mezi civilně oblečenými návštěvníky se proplétají postavy v šatech jako vystřižených z první poloviny minulého století. V brněnském areálu Centra Kociánka se v sobotu od rána schází milovníci historických aut i motorek. Na místě se kromě přehlídky koná i tradiční závod Jízda do vrchu.

Jízda do vrchu v brněnských Soběšicích a výstava historických vozidel má tradici už od roku 1924.Foto: Deník/Lenka Jebáčková

Letošního ročníku se účastní tři sta šedesát majitelů historických vozů. „Jezdí sem skutečně výkvět automobilů do roku výroby asi 1939. Samostatná kategorie jsou také čtyřtaktní anglické motocykly,“ říká jeden z organizátorů akce Jan Martof.

Svůj historický vůz přijel předvést i Milan Okáč, který se akce účastní už podesáté. Ze svých dvanácti aut tentokrát vybral jedno skutečně výjimečné. „Vyrobila ho Zbrojovka Brno. Má zakázkovou karoserii a je to jediný kus, který vyrobili. Bylo k vidění pouze na výstavách a prezentacích prodeje,“ chlubí se Okáč a pyšně ukazuje na zářivě červené auto vedle sebe.

Renovacím historických vozů se věnuje několik let. „Jsem členem brněnského Auto Klubu Z. V něm sbíráme tipy na nějaká auta a postupně je obnovujeme,“ pokračuje Okáč.

Na vítězství v sobotním závodě mu nezáleží. „Spíš si chci dnešní den užít,“ dodává.

Stejného názoru jsou i manželé Lakwa oblečení ve stylu čtyřicátých let. „Nejde o to, kdo je nejrychlejší. Bývá tu i soutěž elegance. Tu by se mi líbilo vyhrát,“ směje se Lucie Lakwa. Oblečení podle ní vybírali tak, aby ladili ke svému modrobílému vozu značky Fiat z roku 1940.

I přes krásné počasí se na začátku závodu objevily potíže. Těsně před zahájením prvních tréninkových jízd řidičům zkomplikovalo situaci sesunutí svahu v jednom z úseků trati. „Dva pořadatelé vám v úseku budou ukazovat vlajky, když bude červená, zůstaňte stát. Jinak projíždějte opatrně,“ upozorňuje jezdce moderátorka.

TRADICE OD ROKU 1924

Sobotní Jízda do vrchu se koná každoročně. Závodníci se svými vozy se poprvé sešli už v roce 1924. „Ve stejném roce vznikl i český Autoklub pro Moravu a Slezsko. Závod se pak jezdil až do roku 1929, kdy se začal stavět Masarykův okruh,“ popisuje začátky závodění organizátor akce Jan Martof.

Akci obnovil brněnský Veteran Club až o třicet let později. Od letošního programu se ale odlišovala. „Startovalo se také v Soběšicích, ale poté jsme jeli do nějaké rekreační oblasti, třeba do Moravského krasu,“ vzpomíná Martof. Současnou podobu získal závod teprve před sedmnácti lety.