Brno 2050: lidé chtějí ve městě více zeleně, čistější ovzduší a méně aut

Brno - Jaké bude Brno, až budeme velcí? Na to se ptají děti na plakátech Vize Brno 2050. Strategie slibuje do třiatřiceti let zlepšení dopravy, čistší ovzduší a dostupnější bydlení. V posledních týdnech se k plánu mohli vyjádřit Brňané na několika veřejných debatách po městě. Zajímalo je hlavně zlepšení dopravy a rozrůstání parků, relaxačních zón a městské zeleně.

Zatím o novém návrhu radních diskutovali třeba v brněnských Řečkovicích, Židenicích nebo v Brně-středu. Brňany například zajímalo, zda plán počítá i se zlepšením životního prostředí ve městě. „Kvalita ovzduší mě v Brně opravdu trápí. Je tu hodně křižovatek a výfukových plynů z automobilové dopravy. Zlepšit životní prostředí mi do budoucna přijde důležité," svěřila se Brňanka Zuzana Klápšťová. I s tím tvůrci projektu počítají. „Brněnský vzduch nejvíce znečišťuje individuální automobilová doprava. Chceme ji snížit podporou veřejné hromadné dopravy, doplňkově pak cyklistiky a pěší chůze," uvedl náměstek brněnského primátora Jaroslav Kacer. Strategie podle jejích tvůrců přináší velké změny, zároveň ale má zůstat dostatečně srozumitelná a dbát i na názory Brňanů. „Snažíme se teď projekt co nejvíce probírat s lidmi. Kromě společných besed mohou lidé zajít i na náš web, kde jsme zatím zaznamenali pět tisíc návštěv," doplnil Kacer. Připomínku měla na jedné z debat i Brňanka Vlasta Zouharová. „Osobně mi vadí úplně ucpaná Masarykova ulice. Tramvaje už tam jezdí dvě a často projíždí také auta, která zásobují místní obchody. Přes ulici se pak nedá přejít. Také bych ocenila více zeleně v centru města. K Petrovu už mnoho starších lidí nevyjde, Lužánky jsou zase daleko od centra," podotkla žena. Řada lidí jako připomínku k vizi navrhla, aby se více zabývala rozšířením sportovišť. Mezi nimi například Dominik Heger. „Myslím, že by bylo vhodné pro zdraví mládeže i ostatních zpřístupnit veřejnosti některá sportoviště nebo budovat více nových. To mi zde trochu chybí," podotkl na webu strategie Brno 2050 Heger. Právě tuto oblast tvůrci programu nově na základě připomínek zařadili. „Rozhodli jsme se do plánu přidat i položku s názvem Sportovní město," potvrdil Kacer. Z řad Brňanů zazněly mimo jiné i návrhy na zlepšení sociální péče. „Bylo by dobré se více zaměřit třeba na péči o starší či handicapované nebo o lidi z vyloučených lokalit," nastínila Klápšťová. V neposlední řadě mnohé zajímalo, proč strategie pro rok 2050 sahá až do tak vzdálené budoucnosti. „Inspirovali jsme se u jiných světových center. Navíc pokud město neví, kam chce v budoucnu směřovat, nemůže ani dosáhnout svých cílů," zdůvodnil Kacer.

Autor: Růžena Machálková