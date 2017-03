Brno chce vrátit dílny do tříd. Plánuje technické školy

Brno /INFOGRAFIKA/ - Zatlouct hřebík nebo vzít do ruky šroubovák. Do brněnských škol se možná vrátí dílny, který za posledních dvacet let téměř vymizely. Podle ředitelů děti přivedou k zájmu o řemesla.

Ilustrační foto.Foto: archiv školy ve Skutči

Školy si nyní ze vzdělávacího plánu musí vybrat některou z pracovních dovedností. Dílny často vynechávají, nemají na ně totiž prostory. Vyhrávají tak například hodiny vaření nebo zahradničení. Třeba královopolská základní škola ve Staňkově ulici to chce změnit. „Řemesla nevyučujeme už dvacet let. Do budoucna ale z opravených sklepních prostor chceme udělat učebny pro dílny," upřesnila ředitelka školy Jana Hlaváčková. Obnovení dílen podle ní může děti přivést k řemeslným oborům, jejichž absolventů je na jižní Moravě málo.

Malý zájem o řemeslné obory potvrzuje ředitel Střední školy stavebních řemesel Bosonohy. „Absolventů máme rok od roku méně. Nejmíň vychází vyučených pokrývačů, klempířů a čalouníků," upozornil Josef Hypr.

Právě výuka dílen podle něj děti s řemeslem seznámí. „Ze dne na den ale školy nebudou schopné pro ně vytvořit místo. Dáváme jim proto k dispozici naše vybavené prostory i lektory," řekl Hypr.

Na výuku tam každý rok dojíždí třeba žáci ze základní školy Labská. „Děti si něco vyrobí a vrací se nadšené a pyšné na své výtvory," podotkl zástupce ředitele Marek Houzar.

Ředitel základní školy v Kotlářské ulici nicméně ve zvýšení zájmu o řemeslné obory díky dílnám příliš nevěří. „Dnešní žáci chtějí sedět za stolem a brát hodně peněz. Chlapci by ale měli něco umět, takže dílny význam určitě mají," sdělil Libor Zřídkaveselý. Na škole je zatím nevyučují.

NOVÝ TYP ŠKOL

Město chce zručnost brněnských dětí do dvou až tří let zlepšit zřízením technických základních škol. Projekt naváže na jedenáct technických mateřinek, které už fungují. „Dětem chceme ukázat co nejvíc možností. Nadchnout je, aby se rozhodly, co v životě dál," uvedl náměstek primátora Petr Hladík. Učit tam budou například to, jak pracovat s technickými materiály nebo třeba slaboproudou elektrotechnikou.

Nový koncept by ocenila i Karolína Malíková z Brna. „Syn pořád jen sedí u počítače. Alespoň ve škole by ho naučili vzít do ruky nářadí," míní.

Žádost o dotaci na nové dílny poslední dobou podle Hladíka podává mnoho škol. Poukazuje ale na to, že nechtějí děti učit jako za socialismu. „Chceme dílny jednadvacátého století, tedy široce pojatou polytechnickou výchovu. Záměr je rozvinout představu žáků o tom, jak co funguje, jak se zamyká zámek nebo z čeho se vyrábí nábytek," řekl Hladík.