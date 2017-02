Brno dohodlo odkup posledních pozemků pro stavbu městského okruhu

Brno - Brno se dohodlo se společností Login Talk na koupi posledních pozemků, které jsou potřebné ke stavbě velkého městského okruhu v úseku Žabovřeská. Novinářům to v pondělí řekl primátor Brna Petr Vokřál (ANO). Město vedlo s majitelem pozemků dlouho spory a stavbu to zdržovalo. Kupní cena je pět milionů korun. Schválit to musí ještě březnové zastupitelstvo. Podle primátorova náměstka Richarda Mrázka (ANO) by mohla začít stavba jedné části úseku Žabovřeská už letos.

Vizualizace velkého městkého okruhu - etapa Žabovřeská. Ilustrační foto.Foto: www.mestsky-okruh-brno.cz

Stavba téměř za tři miliardy korun má trvat asi 40 měsíců. V místě stavby je nyní silnice se dvěma pruhy. Je úzkým hrdlem, v němž se každý den tvoří kolony aut. Z obou stran totiž navazuje čtyřpruhová komunikace.

Podle vedení Brna se odkupem odblokuje po několika letech patová situace. Město získá deset parcel o celkové výměře 1645 metrů čtverečních. Jejich odhadní cena se pohybuje kolem tří milionů korun. "Je to úspěch z toho pohledu, že jsme to dlouho nemohli vyřešit. Částka je kompromisem toho, co je město ochotné dát a majitel ochotný akceptovat," uvedl Mrázek.

Jednatel společnosti Robert Bittó už dříve ČTK řekl, že chtěl městu pozemky v minulosti směnit například za parkoviště u Sono centra nebo za tři komerční objekty, jejichž cena byla kolem 30 milionů korun. Odkazoval se na to, že v minulosti bylo možné za pozemky pro důležité dopravní stavby získat až šestnáctinásobek ceny. Město na to ale nepřistoupilo. Firmě nabízelo jiný pozemek, se kterým však zase nesouhlasil Bittó.

Proto město už dříve zahájilo vyvlastňovací proces. "Vyvlastňovací řízení běží nadále. Zastavíme ho, až budou pozemky napsané na město," dodal Mrázek. Podle něj to může trvat zhruba dva měsíce. Odkup musí schválit nejprve rada a poté ještě 7. března zastupitelstvo. "Potom magistrát bude mít mandát k tomu cenu zaplatit a to je předpoklad, aby mohla být podaná smlouva na katastr nemovitostí. Zapsání by mělo být do měsíce," dodal Mrázek. Město sice zaplatí vyšší cenu, než je odhad, podle Mrázka je ale dohoda lepší než vyvslatnění, které by celou stavbu mohlo zdržet až o několk let.

Podle Vokřála město převede část pozemků na Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které je investorem stavby velkého městského okruhu. Část si město nechá. "ŘSD pak může dokončit věci potřebné ke stavebnímu povolení," dodal Vokřál.

Stavba patřila mezi ty, které měly zastaralou dokumentaci EIA o posouzení vlivu na životní prostředí. Proto se dělá dokumentace nová a po získání kladného stanoviska bude možné získat stavební povolení. ŘSD už v lednu ČTK řeklo, že by se stavbou první etapy za 400 milionů korun mohlo začít ve druhé polovině letošního roku. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2021. Nejprve je nutné přesunout tramvajovou trať více od řeky, což znamená v části trasy vysekání tunelu do skály pod Wilsonovým lesem. Poté bude možné rozšířit současnou dvoupruhovou silnici na čtyřpruhovou. Po dokončení stavby by mělo být možné bez kolon projet po severní a západní části městského okruhu.

Poslední otevřenou částí byly v roce 2012 Královopolské tunely. Koncem loňského roku také začalo město demolovat některé objekty v kasárnách v Židenicích, aby bylo možné začít stavět úseky Tomkovo náměstí a Rokytova v severovýchodní části města.