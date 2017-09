Brno obklíčily uzavírky, lidé trpí v kolonách. Některé opravy město odložilo

Brno /INFOGRAFIKA/ – Vyjet z domu dříve a vyhnout se centru. Tak přemýšlí mnoho řidičů v Brně od pondělního rána. Jak už Deník Rovnost informoval, o víkendu začala oprava Křenové ulice, jedné z nejfrekventovanějších brněnských dopravních tepen. Provoz v centru komplikuje také zúžení silnice mezi Kolištěm a Žerotínovým náměstím. Kolony se tak tvoří v celém středu města. Ani na městském okruhu si ale řidiči nepomohou. Dopravu na něm komplikuje hlavně uzavírka Valchařské ulice u Tomkova náměstí.

Kolony kvůli uzavírkám ovlivňují i provoz městské hromadné dopravy. „Jezdím ze Šlapanic místo obvyklých jednadvaceti minut o půl hodiny déle,“ stěžoval si Radim Akai. Dodal, že zpoždění mají podle jeho zkušeností i tramvaje, na které pak přesedá u hlavního nádraží.

Podle jednoho z řidičů trolejbusů, který si nepřál být jmenován, je průměrná doba zpoždění 15 až 20 minut. „Cestující si nestěžují, zřejmě jsou zvyklí z loňského roku,“ sdělil zaměstnanec.

DOPRAVCE: BUDE LÉPE

Mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová dříve uvedla, že zdržení tramvají nepředpokládají. „Problémy nezaznamenáváme v úseku uzavřené ulice. Hustý provoz je v celém centru,“ vysvětlila. Dodala, že situace z kraje týdne by se neměla opakovat. Řidiči podle ní ještě nevěděli, kudy ulici objet.

Uzavřená ulice komplikuje život také obyvatelům Křenové. „Domů musím jezdit přes obchvat a objíždím celé Brno. Jednou jsem nechal auto na Špitálce a raději to došel pěšky. Navíc je kvůli Křenové ucpané celé centrum,“ řekl Jakub Bandoch, který v ulici bydlí.

Také pro zaměstnance firem znamená uzavření ulice problém. „Posledních sto etrů k práci jsem jel asi dvacet minut,“ dodal Martin Švábenský.

• Uzavírka Křenové ulice potrvá do konce listopadu. Řidiči ji mohou objet ve směru do centra ulicemi Mlýnská, Čechyňská a Dornych, ve směru z centra ulicemi Dornych, Plotní a Svatopetrská

• Uzavírka Valchařské ulice potrvá do čtvrtého listopadu. Řidiči ulici objíždí ulicemi Provazníkova, Karlova a Selská

• Práce v ulici Francouzská potrvají do konce letošního roku.

• Mezi Kolištěm a Žerotínovým náměstím je až do třicátého září zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.

OPRAVY RADĚJI ODLOŽÍ

Špatnou dopravní situaci vnímají i představitelé magistrátu. „O stavbách informujeme předem, ale dopad na dopravu vždy odhadnout nemůžeme. Za téhle situace posuzujeme, které další stavby zahájit,“ vysvětlil primátor Petr Vokřál.

Brněnští radní odsouhlasili posun dalších staveb, které by mohly dopravu zatěžovat. „Po výměně parovodu na horkovody v ulici Koliště tam měla začít oprava kanalizace, nicméně odkládáme ji až do doby poté, co dokončíme Křenovou ulici. Stejně tak i stavbu na Plotní,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

Přeložení tramvaje z Dornychu do Plotní ulice je přitom jeden z projektů, které mají zlepšit průjezdnost této části města.

