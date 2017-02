Smog a chaos: primátor varoval lidi, kteří jezdí v hromadné dopravě bez lístků

Brno – Totální chaos – tak popsal situaci panující kolem jízdného zdarma v případě smogových situací brněnský primátor Petr Vokřál. „Řada lidí jezdí hromadnou dopravou v domnění, že mohou jet zadarmo, protože to bylo odsouhlaseno. Nic odsouhlaseno nebylo," reagoval Vokřál. Podle něj došlo k dezinterpretaci toho, jak se město staví ke smogu. Ten trápí v posledních dnech nejen Brno, ale i celý Jihomoravský kraj.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

O aktuální smogové situaci bude město jednat. Jestli již ve středu pojedou lidé tramvají zdarma, rozhodne vedení města v úterý po dvanácté hodině. „Pokud se na tom dohodneme, dáme vědět zavčas. Nikoliv někdy o půlnoci, kdy většina lidí spí," dodal primátor.

V úterý v poledne se sejdou mimořádně zástupci města, meteorologů, městské policie a dalších a projednají, jak zabránit chaosu. Město chce hromadnou dopravu při smogových situacích řešit koncepčně, ale zároveň primátor uvedl, že se budou zabývat také aktuální situací. „Pokud by ale došlo zavedení opatření, tak až v následujících dnech. Má motivovat lidi, aby místo aut používali hromadnou dopravu. Jestli ovšem někdo dnes odjel ráno do práce a my ve dvanáct vyhlásíme hromadnou dopravu zdarma, tak ti lidé stejně pojedou zpět autem a my jen poškodíme dopravní podnik. Z hlediska ekologie to bude mít nulový dopad," prohlásil Vokřál.

S myšlenkou hromadné dopravy zdarma v případě smogových situací přišli brněnští politici již dříve. Minulý týden zadali radní přípravu opatření odboru dopravy.

V pondělí vyhlášená smogová situace v Jihomoravském kraji stále trvá. „Výstraha začala platit v Brně pondělí dopoledne ve tři čtvrtě na deset a bude trvat až do odvolání," uvedl na svých stránkách Český hydrometeorologický ústav. Důvodem výstrahy je vysoká koncentrace polétavého prachu v ovzduší ve městě.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují, když alespoň v polovině stanic překročí výskyt škodlivin dvanáctihodinový průměr hodnotu sto mikrogramů na metr krychlový. Ve čtyřiadvacetihodinovém výhledu navíc nesmí předpokládat jeho pokles. „Smogová situace se vyhlašuje jako upozornění, aby lidé věděli, že ovzduší není úplně v pořádku. Kdo je na to citlivý, neměl by se zbytečně přepínat," uvedl dříve Robert Skeřil z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Větrat by lidé měli jenom krátce. Vzhledem k tomu, že se na zvýšených hodnotách významně podílí emise z automobilů, řidiči by měli zvážit, zda je nutná jejich jízda.

Podle webu Českého hydrometeorologického ústavu platí smogová situace i v Praze a ve Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském, Královehradeckém a Pardubickém kraji. Odborníci rozlišují dva typy smogu podle míst, které jím prosluly. Takzvaný londýnský nebo také zimní smog je směs mlhy a kouře. Obsahuje hlavně oxid siřičitý, oxidy dusíku a polétavý prach, které patří mezi produkty spalování uhlí. Naopak losangeleský neboli letní smog neobsahuje mlhu ani kouř. Vzniká za horkých letních dnů a pochází z výfukových plynů aut.