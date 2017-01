Brno přišlo o 23 památek. Kvůli administrativní chybě

Brno /INFOGRAFIKA/ – Čtvrt tisíciletí v něm fungovala lékárna, první zmínka o něm je už z roku 1344. Přesto brněnský dům U zlatého orla na náměstí Svobody přišel o status památky. Nárožní budově nepomohly ani zachovalé renesanční prvky. Patří mezi první „oběti" pozdního zápisu na seznam památek. Mezi první, ale nikoliv jediné.

Dům U zlatého orla na náměstí Svobody. Majitelé chráněných památek v Brně volí jejich odstranění ze seznamu památek. Usnadňuje jim to úpravy domů. Památkářům se takový postup ale nelíbí.Foto: DENÍK/Attila Racek

Jak již Brněnský deník Rovnost uvedl loni v červnu, kvůli chybě při zápisu památek, může město o část z nich přijít. „Z tohoto důvodu v Brně přišlo o status památky třiadvacet budov," informovala mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Problém se týká čtrnácti set z téměř osmnácti set památek na území města.

Kromě domu U zlatého orla už v Brně nepatří na seznam památek například budova, kde se nachází kavárna Savoy nebo víceúčelový dům, v němž sídlila parfumérie Convalaria. O jejich vymazání ze seznamu požádali majitelé budov. „Byli jsme ve sporu s památkáři kvůli dvěma řadám střešním oken. A to i přesto, že ostatní budovy je mají," reagoval spolumajitel jedné z dalších zrušených památek Oto Rinchenbach. Patří mu činžovní dům ve Starobrněnské ulici v centru Brna. Právě historické bytové domy tvoří významnou část v současnosti už bývalých památek v Brně.

Jednodušší úpravy si od vymazání památky ze seznamu chráněných objektů slibuje i firma KAP CZ, která vlastní vilu v řečkovické Cupákově ulici. Dříve totiž museli každou stavební úpravu nahlásit památkářům a nechat jim posoudit její dopad. „V žá dném případě vilu nehodláme devastovat. Pokud budeme zasahovat do jakýchkoliv vnějších částí, budeme se radit s odborníky. Poslední slovo by ale mělo být naše. Každopádně to znamená méně razítek," prohlásil za společnost Vít Pelc.

Památkáři se ale bojí necitlivých zásahů, které podle nich už v minulosti například poškodily dům, kde sídlí kavárna Savoy. Proto u většiny zrušených památek podávají nový návrh na prohlášení za kulturní památku. „Nesouhlas vlastníka proces může zkomplikovat, ale nezmaří ho. Vlastník se může odvolávat a může i uspět, pokud dokáže, že ta budova nemá hodnoty, kvůli kterým by měla být prohlášena za památku. Ale u většiny budov, kterých se to nyní týká, se to nedá čekat," poznamenal brněnský památkář Aleš Homola.

Na rozdíl od soukromých majitelů město řeší opačný problém. Poliklinika Zahradníkova, které se podle tvaru říkalo Červená nudle, o status památky přišla, město ji ale mezi památky chce opět dostat. Bojovat za to chtěl magistrát i soudně. „Případnou žalobu můžeme podat až poté, co ministerstvo rozhodne pravomocně o tom, že průčelí této budovy není kulturní památkou," uvedl náměstek primátora pro oblast kultury Matěj Hollan.

Mrakodrap v Savoy nepovolíme, říká památkář

Brno – S prázdnými místy na seznamu památek se potýkají brněnští památkáři. Podle Aleše Homoly vedou vlastníky k žádostem o vymazání ze seznamu památek i náklady. „Výměna oken může být u památkově chráněných domů pro ekonomicky slabé majitele velmi náročná," tvrdí Homola.

Ohrožuje odpamátnění budovy?

Záleží na vlastnících. Realitní magnáti chtějí dělat větší úpravy podle svých podnikatelských záměrů. A takto je památkáři nemohou kontrolovat. Poškození nebo odstranění nějakých hodnotných prvků je v tomto případě možné.

Příkladem z minulosti je dům s kavárnou Savoy. Co umožní ztráta statusu zde?

Majitel budovy těžce poškodil funkcionalistickou památku. Bohužel už tam dnes není co zkazit. Ledaže by chtěl nějakou nástavbu. Ale dům je na území památkové rezervace a alespoň z exteriéru jsou úpravy regulovatelné. Takže tam třeba nevznikne mrakodrap.

Co mohou památkáři dělat?

Působení památkové péče by se mělo spíše zaměřit na vzdělávání než na omezování. Základ je výchova, aby lidé věděli, jaké hodnoty jim patří. Navíc časem mohou mít ty hodnoty i ekonomickou povahu, protože cena hezkého historického domu v dobrém stavu stoupne.

Lze poškodit dům tak moc, že přestane mít hodnotu jako památka?

Třeba dům, kde dnes stojí obchod s oblečením Zara v České ulici majitel řízeně zničil. Odstranil střechu a nechal do něj zatékat. Dům se měnil v ruinu a začal ohrožovat okolí. Nakonec musel být asanovaný.