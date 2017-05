Brno smění pozemky k hokejovému stadionu, do města se také vrátí hazard

Brno – O něco blíž je po úterku Brno ke stavbě hokejového stadionu za Lužánkami. Zastupitelé schválili výměnu pozemků. Také znovu vpustili hazard do města a rozdělili loňský rozpočtový přebytek. Opozice všechny kroky kritizovala.

HOKEJOVÝ STADION. Problém s jednou části pozemků má po úterku vyřešené vedení Brna. Pro stavbu multifunkční haly, která má sloužit také jako hokejový stadion, vymění pozemky s firmou Eiskon Develop. Za svůj pozemek v hodnotě pětašedesáti milionů korun dostane pozemky u plánované haly za jedenáct milionů. „Rozdíl nám Eiskon Develop doplatí,“ sdělil primátor Petr Vokřál.

Opoziční zastupitel Oliver Pospíšil připustil, že je město ve složité situaci. „Je diskutabilní, zda pouštět pozemky v místě, kde v budoucnu budou problémy s parkováním,“ zmínil Pospíšil.

Další opoziční zastupitel Martin Říha si myslí, že vhodnější je pozemek prodat v dražbě. „Cena by se mohla vyšplhat ještě výš,“ navrhl.

Primátor Vokřál ale všechny námitky smetl. „Víme, že směněný pozemek na parkování potřebovat nebudeme. Bez této směny budeme mít jinak zablokovaných devět hektarů pozemků,“ namítl Vokřál.

Než začne stadion vznikat, musí Brno získat ještě podzemní garáže, které v místě také stojí. „V červnu bude hotový znalecký posudek. Věřím, že do zářijového zastupitelstva se s majitelem dohodneme,“ doplnil Vokřál.

TRAMVAJ U STADIONU. Parkoviště na pozemcích, které Brno nyní vymění, nebude podle primátora Vokřála potřebné také kvůli tomu, že ke stadionu má vést tramvajová linka. „Už dříve jsme totiž zadali studii na vyhledání dopravního řešení pro celou oblast,“ řekl primátor.

HAZARD JE ZPĚT. V posledních komunálních volbách mělo hnutí Žít Brno jako jedno z volebních hesel Stop hazardu. Nyní ho jeho zastupitelé vrací do Brna. Povolili kasino v hotelu Grand v Benešově ulici a vznik nového v hotelu International v Husově ulici „Legální hazard tu je a bude. Například sportovní sázky. Kasina lákají jinou klientelu než herny s automaty a jejich nebezpečnost je mnohem nižší,“ hájil se před zastupiteli náměstek primátora za Žít Brno Matěj Hollan.

Bývalý primátor Roman Onderka se ale domnívá, že výjimka pro kasina jen posune požadavky hazardní lobby. „Příště budou chtít víc kasin a následně automaty. Je otázka, kdy Brnu povládne hazardu více nakloněné vedení,“ varoval.

Zastupitel Pospíšil sice přivítal, že kasina nemohou vzniknout v sociálně vyloučených lokalitách, ale ani to podle něj není vhodné řešení. „Pochybuji o tom, že by obyvatelé sociálně vyloučené lokality byli tak zesláblí například hladem, že by se nedostali do Grandu v Benešově ulici. Sice by je možná nemuseli vpustit kvůli oblečení, ale divili byste se, co se dnes dá sehnat v charitě,“ komentoval Pospíšil.

DĚLILI PŘEBYTEK. Zhruba jeden a půl miliardy korun zbylo Brnu na účtech z loňského roku, zastupitelé v úterý rozhodli o jejich rozdělení, například dopravní podnik dostane 111 milionů korun na investice. „Jsem rád, že se městu daří, ale projídání peněz se mi nelíbí. Zvlášť, když primátor mluví o tom, že na stavbu Janáčkova kulturního centra si půjčíme, pokud nepřispěje vláda,“ kritizoval zastupitel Robert Kerndl. Primátor Vokřál mu ovšem oponoval s tím, že půjčka na koncertní sál je jenom záložní varianta.

PODPOŘÍ HYPERLOOP. Zastupitelé v úterý také schválili tři miliony korun na studii k hyperloopu. „Peníze půjdou na studii proveditelnosti, která řekne, jak se na projektu hyperloopu mohou podílet brněnští výzkumníci,“ vysvětlil náměstek primátora Jaroslav Kacer.