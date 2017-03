Brno ve filmu? Kancelář má první projekt. Pomáhá s natáčením muzikálu

Brno - Funkcionalistická vila Stiassni se proměnila v bydliště Vlasty Buriana v seriálu Bohéma, na zahrádce hotelu Slavia se zase natáčel film Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Brno si filmaři zvolili pro natáčení už mnohokrát. Dříve si ale museli scény pro natáčení hledat sami, současným tvůrcům radí nová brněnská filmová kancelář. Aktuálně její zaměstnanci zajišťují svůj první projekt. Brno se díky jejich činnosti stane kulisou pro filmový muzikál Raportér režiséra Jakuba Sommera.

Podle Pavla Berčíka z produkční společnosti Evolution Films, která muzikál natáčí, si Brno tvůrci zvolili zejména proto, že je k filmařům vstřícné. Dosavadní spolupráci s místní filmovou kanceláří si chválí. „Zaměstnanci jsou ochotní a flexibilní, jejich pomoc je pro nás velmi důležitá. Byť kancelář funguje teprve pár týdnů, myslím, že se její vedoucí Ivana Košuličová orientuje v problematice velice rychle," uvedl Berčík. První klapka filmu padne přesně prvního května.

Do natáčení se mohou zapojit i Brňané. Na konci března pořádá produkční společnost konkurz na komparzisty. Přihlásit se mohou lidé mezi patnácti a osmdesáti lety, kteří se nebojí vystoupit před kamerou. Speciální dovednosti nepotřebují.

Filmová kancelář

∙ projekt inicioval Jiří Voráč z Masarykovy univerzity na počátku loňského roku

∙ na provozování kanceláře se podílí město Brno společně s Masarykovou univerzitou

∙ kancelář filmařům zajišťuje například ubytování nebo jednání s úřady, ale připravuje i databázi lokací pro natáčení

Brněnská filmová kancelář působí pod hlavičkou města a Masarykovy univerzity. Zatímco univerzitní část funguje už od začátku roku, městská teprve několik týdnů. „To je důvod, proč se zatím neohlížíme ještě po dalších projektech, které bychom mohli do Brna přitáhnout. Aktuálně se snažíme co nejlépe zajistit Raportéra," vysvětlila vedoucí produkční části kanceláře Ivana Košuličová.

Účel této části kanceláře, kterou spravuje turistické informační centrum, je zajistit filmařům veškerý servis. „Jde třeba o vyřizování na úřadech nebo zajištění propagace. Prostě vše, aby bylo natáčení pohodlné a filmaři se k nám vraceli," vyjmenovala Košuličová.

Univerzitní část má na starosti spíše teoretické zázemí. „Nedávno jsme získali grant, díky kterému můžeme pracovat na vývoji služeb, které by kancelář měla nabízet. Je to zejména databáze lokací, díky které pak filmaři budou mít přehled, na jakých místech se v Brně a okolí dá natáčet," vysvětlil vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě Jiří Voráč. Kromě toho filmoví vědci zpracovávají výzkum mapující filmové zázemí v Brně, aby věděli, co je potřeba zlepšit.