Bruslaři a běžkaři obsadili zamrzlou přehradu. O svou bezpečnost strach nemají

Brno – V dálnici pokrytou místo asfaltem sněhem se i o tomto víkendu proměnila Brněnská přehrada. Na zamrzlou vodní plochu se vydávají stovky Brňanů.

Při pohledu z přístaviště přehrada připomíná jedno velké mraveniště. Návštěvníky neodrazuje ani možné nebezpečí ve vzdálenější části přehrady kvůli vzduchovým kapsám. Někteří po ledu zdolávají celou trasu od hradu Veveří až k přístavišti.

Několik běžkařských stop vede přímo středem zamrzlé vodní plochy. Zatímco krátce po poledni už mají někteří běžkaři svou trasu za sebou, jiní teprve nazouvají lyže. Do cíle zrovna dobíhá i Alena Šmídová. „Chtěla jsem dojet co nejdál, ale kousek za Sokolským koupalištěm jsem to vzala a raději jela zpět. Led už se mi moc nepozdával, byl příliš měkký," vysvětluje.

Až ke koupališti jsou ale podle ní podmínky lepší než minulý týden. „Tehdy nebylo tolik sněhu a špatně se odpichovalo," dodává.

Ne všichni se vydali na přehradu, aby ze sebe vydali sportovní výkony. Mnozí využili neobvyklou trasu jen k procházce. Manželé Klasovi při ní došli až do Rokle. „Led je pevný, všechna riziková místa jsou označená. Nebojíme se, že by se mohlo něco stát," poznamenává Michal Klas.

Naposledy se po zamrzlé hladině přehrady prochházeli zhruba před osmi lety. „Tehdy tady bylo ještě mnohem víc lidí. Na ledu byl dokonce postavený stánek, kde se dal koupit svařák nebo čaj," vzpomíná.

O zájmu lidí svědčí i plné parkoviště. Najít na něm místo chce trpělivost a trochu štěstí.

Další úskalí na návštěvníky čeká taky při vstupu na ledovou plochu. Betonové schody směřující k vodě jsou totiž pokryté ušlapanou vrstvou namrzlého sněhu a kloužou. Sestup lidem ale trpchu usnadňuje provizorní dřevěné schodiště, které tam na konci pracovnního týdne postavili lidé z projektu Živé město Brno.