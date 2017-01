Bruslaři v okolí přehrady špatně parkují. Zatím bez pokut

Brno – Nový bruslařský ovál nalákal na Brněnskou přehradu stovky lidí. Zatímco si užívali sportovních radostí, Bystrčanovi Petru Malému zkomplikovali život. Kvůli dlouhým kolonám a zaplněným parkovacím místům v okolí přehrady nemohl vyrazit na víkendový nákup do supermarketu v Přístavní ulici. Místním vadí také auta odstavená v místech, kde blokují cestu. „Kdyby zde parkoval můj manžel, dostal by už pokutu. Tady ale někteří stojí pomalu v křižovatce," kritizovala Alena Fišerová.

Problém potvrdil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. „Nejhorší situace je v Hrázní ulici. Lidé zde parkují i na trávnících, kde je ušlapaný sníh, a pak nemohou vyjet," popsal.

Drobné přestupky ale zatím městská policie toleruje. „Museli bychom pokutovat úplně všechny," podotkl.

Dodal, že v blízké Rakovecké ulici lidé volná parkovací místa najdou. „Přesto doporučujeme raději cestu hromadnou dopravou," řekl.

I přes velký počet aut na přehradě se na ně zatím nezaměřili zloději. „Kolem zaparkovaných aut se neustále někdo pohybuje, což působí preventivně. Zároveň na místě působí hlídky z Bystrce či z řad poříční policie," uvedl mluvčí Ghanem.

Kvůli vytíženosti uvažovali bystrčtí radní o zpoplatnění parkovacích míst v okolí přehrady. „Náklady bychom nesli my, zatímco zisky by získalo město. V současnosti proto s tímto řešením nepočítáme. I když by to asi pomohlo zregulovat počet aut," odmítl plán starosta Tomáš Kratochvíl.

Díky několikatýdenním mrazům a tisícům lidí na přehradě se zaplnily restaurace a bistra v okolí. „Míváme o víkendu v odpoledních hodinách plno a nestíháme," potvrdil majitel restaurace Nafleku Roman Houška.

Podle Petra Kosa z Hospůdky u Kosa ovšem sice chodí více lidí, ale pro podnik to neznamená citelný nárůst zisku. „Více hostů máme dvě až tři hodiny denně. V týdnu však stále napočítáme za celou směnu asi dva bruslaře, kteří nás navštíví," vysvětlil Kos.

