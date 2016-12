Ceny energií na jižní Moravě: za pět let klesly, plyn dokonce až o třetinu

Jižní Morava – Ceny elektřiny i plynu ve srovnání s rokem 2012 klesly. Podle analytiků za to může propad na světových trzích nebo regulace.

Ilustrační fotoFoto: Deník.cz

Jihomoravané platí za energie rok od roku méně. Za posledních pět let klesly ceny elektřiny o pětinu a plynu o třetinu. Alespoň podle ceníků největších distributorů. Naopak stoupala cena za vodné a stočné.

U plynu mohou přitom zákazníci čekat další snížení cen už příští rok. „Ceny snižujeme už od roku 2013 a další zlevnění o asi čtyři procenta plánujeme na únor roku 2017. Nejvíce za to může pokles cen na světových burzách," vysvětlil za společnost Innogy, známou dříve jako RWE, Pavel Grochál.

Podobný důvod za snížením cen vidí také hlavní analytik srovnávacího serveru Ušetřeno.cz Tomáš Suchý. „Hlavní slovo u stanovování cen má ovšem Energetický regulační úřad, který u elektřiny určuje polovinu ceny a u plynu pětinu. Právě u něj za poslední čtyři roky zvýšil regulovanou část ceny o třetinu. Vykompenzovaly to ovšem klesající ceny na trzích," zhodnotil vývoj analytik Suchý. Podle něj se především u plynu vyplatí sledovat nabídky alternativních distributorů, které se často velmi liší.

Hlouběji budou muset do kapsy sáhnout příští rok při platbách za vodu Brňané. Zatímco ještě v roce 2012 platili za vodné a stočné čtyřiašedesát korun za kubický metr vody, příští rok to bude pětasedmdesát.

Zato ve Vyškově nezdražují tamní vodárny vůbec a ve Znojmě jen o korunu na vodném. Podle starosty Znojma a šéfa vodárenského svazku Vlastimila Gabrhela je to výsledek dobrého hospodaření. „Snažili jsme se co nejvíce snížit dopad na spotřebitele tak velké stavby, jakou byla modernizace úpravny vody. I když opozice před volbami strašila zdražováním o třicet a víc procent, daří se nám přesvědčit různá ministerstva, abychom na těchto cenách mohli zůstat, a věřím, že tomu tak bude i nadále," argumentoval starosta.

Díky úsporám a lepšímu hospodaření se od příštího roku sníží také ceny za teplo Brňanům, kteří ho odebírají od Tepláren Brno. „Tím nejdůležitějším, co nám umožnilo ceny snížit, byl i přechod z parovodů na horkovody a investice do moderních kotlových jednotek. Nahrávaly nám i klesající ceny plynu, ty by ale samy o sobě nestačily," vyložil před časem důvody ředitel Petr Fajmon.