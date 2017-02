Chátrající lázně: město nechá odstranit nehodnotné prvky. Za 5 milionů

Brno /FOTOGALERIE/ – Kulturní centrum, wellness nebo něco úplně jiného? Více než rok se jedná o dalším osudu chátrajících funkcionalistických lázní v brněnských Zábrdovicích. Rozhodnutí, kdo bude nakonec novým nájemcem prostoru, který vlastní město, se dále odkládá. Radní se nyní usnesli, že z lázní nechají odstranit prvky bez historické hodnoty.

Město už má totiž téměř čtvrt roku k dispozici stavebně historický průzkum objektu, o němž Brněnský deník Rovnost již informoval. „Průzkum jasně ukázal, co je v objektu původní, historicky cenné, a co jsou jen stavební nánosy vzniklé při pozdějších úpravách, třeba příčky, nátěry nebo zábradlí, které vznikaly až dodatečně a nejsou památkově chráněné. Ty chceme odstranit. Předpokládáme, že to město bude stát zhruba pět milionů korun," uvedl první náměstek primátora Petr Hladík. Podle něj pak bude prostor lépe využitelný. Úpravy se uskuteční ještě letos.

Odborníci z Muzea města Brna Pavel Borský a Dagmar Černoušková při průzkumu kromě hodnotných prvků objevili i další informace o stavbě. „Dle dobových fotografií byly interiéry lázní barevné," uvedli odborníci.

O využití lázní se v loňském roce přely brněnské Židenice, které si přály, aby v nich vzniklo wellness, a iniciativa Kulturou proti chátrání.

Čtěte také: Chátrající lázně: průzkum je hotový, spor o nájem pokračuje