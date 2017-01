Chřipka se nejvíc šíří mezi dětmi. Hygienici vyhlásili na jižní Moravě epidemii

Brno – Čekárny praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost se v Jihomoravském kraji i nadále plní. Od minulého týdne, kdy Rovnost informovala o zákuzu návštěv ve většině nemocnic v Brně a na Brněnsku, počet nemocných opět vzrostl.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Hygienici proto vyhlásili epidemii chřipky. „V současné době v kraji plošně evidujeme průměr 1824 nemocných na sto tisíc obyvatel," uvedla ředitelka protiepidemického oddělení jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Počet zahrnuje pacienty s akutními dýchacími onemocněními, chřipka z toho tvoří přibližně deset procent.

Orientační hranici pro vyhlášení epidemie určují hygienici mezi sedmnáci sty a dvěma tisíci nemocných na sto tisíc obyvatel. „Nejhorší je situace ve městě Brně a v Břeclavi, kde odhadovaný počet nemocných překročil dva tisíce. Tomuto počtu se blíží také Hodonín," vysvětlila Ciupek.

Za poslední týden chřipkou onemocněly hlavně děti a mladiství ve věku od patnácti do čtyřiadvaceti let. „Čekárna se plní, máme hodně dětí s onemocněním horních cest dýchacích," uvedla praktická lékařka pro děti Tamara Polášková. Hygienici očekávají, že se onemocnění od dětí rozšíří i do dalších věkových kategorií.

Chřipka by však zatím neměla ovlivnit školní docházku brněnských žáků. „Nehlásily se nám žádné školy, které by plánovaly zavřít kvůli vysokému počtu chybějících dětí," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Velký počet dětí nechybí ani ve školkách. „Děti nám ubyly, situace ale není tak vážná, abychom museli slučovat třídy nebo dělat jiná opatření," sdělila vedoucí mateřské školky v Jehnicích Petra Havlová.

Kvůli vyhlášení epidemie i nadále trvá zákaz návštěv v nemocnicích. V pátek se k němu připojila i Nemocnice Kyjov na Hodonínsku.

Brněnské nemocnice na dodržování zákazu dohlíží. „Tatínka odvezli do nemocnice před několika dny. To už byly návštěvy zakázané, takže nás sestřičky nepustily na oddělení," popsal svou zkušenost z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně student Pavel Břoušek.

Na rozdíl od počtu pacientů s chřipkou a dýchacími onemocněními klesá počet nakažených žloutenkou. Za poslední týden jihomoravská hygienická stanie zaznamenala čtyři nové případy. Od počátku roku 2016 je celkový počet nakažených žloutenkou 457.

Hygienici postupně zmírňují opatření provedená proti žloutence. „Poslední opatření v jedné z devíti škol v kraji ukončíme nejpozději v polovině února," dodala Ciupek.

ANNA TIŠNOVSKÁ