Chřipková epidemie je v plném proudu. Nemocných výrazně přibylo

Brno, jižní Morava – Praktičtí lékaři nestíhají. Ordinace se plní lidmi s chřipkou a dýchacími obtížemi. Počet nemocných chřipkou oproti minulému týdnu vzrostl o více než sedmdesát procent. Hygienici varují, aby se lidé teple oblékali.

Chřipka. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Počet lidí s akutními dýchacími obtížemi, tedy kašlem či záněty průdušek je v současné době v kraji 2159 na sto tisíc obyvatel. Chřipka z toho tvoří zhruba šestnáct procent. „Ještě vyšší nemocnost pozorujeme v Brně, kde máme více než 2500 nemocných na sto tisíc obyvatel. Nárůst je tam v porovnání s ostatními okresy nejvyšší," informovala ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek. Epidemie však podle ní zatím nepřesáhla hodnoty, kterých nabývala před dvěma lety.

Nemocných výrazně přibylo také v ordinaci brněnské dětské praktické lékařky Miluše Blažkové. „S chřipkou nebo dalšími virovými nemocemi už k nám dochází takřka všichni, spíš občas se objeví také nějaká angína. Nemocní se rozdělují na dva tábory, jedna skupina má vysoké teploty a zvrací, jiní pacienti přichází s horečkami následovanými rýmou a kašlem," prohlásila.

Nejvyšší počet nemocných je mezi dětmi v předškolním a školním věku. U chřipky je také vysoký podíl mladých lidí do čtyřiadvaceti let. „Nejdůležitější je teple se oblékat a neprochladnout. Lidé by v současných velkých mrazech neměli zapomínat ani na šály a čepice. Pro prevenci doporučuji také dbát na mytí rukou a častěji větrat," prohlásila Ciupek.

Jihomoravany i nadále trápí také epidemie infekční žloutenky typu A. „V posledním týdnu jsme evidovali sedm nových případů, letos už tedy žloutenkou onemocnělo šestnáct lidí," upozornila Ciupek.