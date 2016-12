Číše pozvednou na Silvestra i plavci v bazénu

Brno – Výkřiky a rány přilákaly pozornost lidí v noci na středu na Moravském náměstí v Brně. Do zavřeného vjezdu do podzemního parkoviště u Janáčkova divadla se dobýval muž. „Několik kolemjdoucích zaujal zprvu hlavně tím, že nepřijel vozem, ale že přišel pěšky. Když si po chvíli lehl na zem, začal křičet a kopat do stažených mřížových rolet, svědci zavolali strážníky," popsal mluvčí strážníků Pavel Šoba.