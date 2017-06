Cyklisté poutají bicykly ke značkám a zábradlím. V Brně chybí stojany na kola

Brno /ANKETA/ – Vedení Brna chce podporovat cyklistiku. Alespoň slovy. Podle mnoha cyklistů ale ve městě chybí stojany na kola.

Cyklistický stojan - ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Attila Racek

To se nelíbí například Brňanu Jindřichu Čadovi. „Město úplně zaspalo. Stačí si projít Palackého třídu nebo Lidickou a Křenovou ulici. Nikde ani jeden stojan. Největší výsměch je přístaviště u přehrady. V létě tam přitom míří spousta cyklistů," rozčiloval se Čada.

Problém potvrdil také mluvčí spolku Brno na kole Michal Šindelář. „Loni jsme pro magistrát zpracovali analýzu, kde stojany nejvíce chybí. Upozornili jsme například na lokalitu hlavního nádraží, Gorkého ulice před filozofickou fakultou nebo Nových sadů před obchodem Billa, kde běžně nakupující poutají kola k zábradlí," vyjmenoval problémy Šindelář.

Stojany v centru

⋅ Podle spolku Brno na kole chybí stojany na kola například na Nových sadech před obchodem Billa, v Benešově ulici u autobusového nádraží nebo v Gorkého ulici před filozofickou fakultou.

⋅ Brněnský magistrát postupně stojany přidává podle zpracované studie, loni je doplnil na hlavní nádraží, letos je plánuje přidat v okolí náměstí Svobody.

Poutání kol k zábradlí podle mluvčího brněnských strážníků Jakuba Ghanema velký problém není. „Je to ale přestupek, když kolo zasahuje třeba do přechodu pro chodce. Cyklisté je nesmí poutat ke značkám, což často porušují. To je přestupek vždy," varoval Ghanem.

Podle mluvčí Brněnských komunikací, které dopravní značky v Brně spravují, Vladimíry Navrátilové, cyklisté ke značkám kola poutají naštěstí jen dočasně. „S uvazováním nesouhlasíme, ale cyklisté se pro kola po chvíli vrací. Odstraňovat je nesmíme. To jen v případě, že by sloužila jako černá reklama," komentovala.

Představitelé města tvrdí, že stojany postupně v ulicích přibývají. „Například letos přes léto přidáme stojany na čtyři místa kolem náměstí Svobody. Loni jsme je doplnili u hlavního nádraží," sdělila Zuzana Taušová z tiskového oddělení.

Na náměstí Svobody nové stojany přibyly už v pondělí. Postavila je firma Velonet, která nabízí půjčování kol podobně jako už dříve v Brně známá Rekola. „Stojanů máme šestnáct. Podobně bývá zajištěné stání pro kola i v zahraničí. Pro lidi je snazší si pro kolo přijít ke stojanu, než ho hledat někde jinde," uvedl brněnský koordinátor projektu Jakub Mrózek.