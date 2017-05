Dát kostní dřeň je povinnost, ne hrdinství, říká dárce

Brno – Krev chodí darovat už sedm let, nedávno ho jako jediného z jižní Moravy vybrali pro dárcovství kostní dřeně. Dvaatřicetiletý Vilém Jurek bere dárcovství vážně. „V registru dárců dřeně jsem od roku 2011 a teprve loni v srpnu se mi ozvali. Do té doby se mi o tom vždycky jenom zdálo," líčí muž.

Dvaatřicetiletý Vilém Jurek je v registru dárců kostní dřeně od roku 2011.Foto: osobní archiv

Na odběr krve chodí už sedm let přibližně čtyřikrát ročně. „Můj otec docházel darovat, pak ale kvůli zdravotním problémům musel přestat. Rozhodl jsem se, že začnu já,“ říká Jurek.



V Brně žije dvanáct let a před šesti roky se zaregistroval i do mezinárodní databáze dárců kostní dřeně. Darovat ji mohl až loni. „O člověku, kterému má dřeň pomohla, vím jen, že vážil pětadevadesát kilo,“ tvrdí dárce.



Odběr podle něj není tak bolestivý, jak se o něm říká. Dřeň mu brali přímo z krve pomocí separátoru, který odstředí krvetvorné látky. „Tři až čtyři hodiny jsem seděl na lůžku a nechal krev protočit. Po tu dobu jsem si četl nebo si povídal se sestřičkami. Nebolelo to, jen mě kvůli nedostatku vápníku v krvi brněly prsty,“ popisuje muž.

#clanek|3238771#



K přihlášení se k odběru přesvědčil i většinu svých známých. „Před dvěma týdny jsem byl v Brně na náborové akci iniciativy Jedu na dřeň. Organizátoři mi předtím radili, ať někoho přivedu. Já už ale neměl koho, všichni mí kamarádi už jsou v registru zapsaní,“ směje se Brňan.



Darovat krev či kostní dřeň nepovažuje za hrdinství, ale za lidskou povinnost. „Člověk má možnost někomu pomoci. Pokud je zdravý a nebojí se jehly, je důležité do toho jít,“ říká Jurek.



Největším jeho koníčkem je práce pro spolek Rezekvítek. „Věnuji se ochraně přírody a krajiny, takže svůj čas trávím i psaním, přednáškami a osvětou,“ dodává muž.