Delší prázdniny. Školy opravují a zateplují

Brno - Zateplování i výměna oken. S létem přichází pro brněnské školy možnost, jak bez tříd plných dětí vylepšit zastaralé školní budovy. Pro mnohé žáky to je dobrá zpráva, jejich prázdniny budou delší. Naopak rodiče musí řešit, jak zajistit jejich hlídání.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Dřívější prázdniny budou mít třeba děti ze základní školy v Jasanové ulici v Jundrově. Budovu totiž čeká nový vestibul. „Dřív jsme tam měli staré šatní kóje, které byly až ze sedmdesátých let. Namísto nich umístíme moderní skříňky pro žáky, aby měl každý svou. Budou si do nich ukládat třeba osobní věci před vyučováním. Opravíme také osvětlení," popsal ředitel školy Přemysl Jeřábek.

Rekonstrukci a její výdaje má na starost jundrovská radnice. „Stavba bude stát zhruba osm milionů korun," vyčíslila starostka Jundrova Ivana Fajnorová.

Se stavbou začnou už příští pátek. Také kvůli tomu žákům předají vysvědčení dříve. „Provoz školní družiny a jídelny poběží dál, ale výu-ku ukončíme dřív. Zejména kvůli hluku z provádění oprav," upřesnil Jeřábek.

Opravu havarijního stavu střechy školní jídelny na brněnském gymnáziu v Křenové ulici zase před dvěma dny schválila krajská rada. „Na konci června začneme, abychom všechno stihli. Žákům ředitelské volno proto dávat nemusíme. Plánujeme vyměnit celou střechu včetně krovů," upřesnil ředitel školy Miroslav Marek. Opravy mají stát 2,4 milionu korun.

V budoucnu nebudou jediné. „Naše budova je stará přes sto let, takže je neustále co opravovat. V posledních letech se snažíme každé prázdniny něco vylepšit, ale jde to velmi pomalu. Zastaralé už je také naše školní vybavení. Například tabule pamatují ještě naši rodiče," popsal Marek.

Více investovat do oprav školních budov je podle náměstkyně hejtmana Taťány Malé nutné. „Potřebných a plánovaných investic máme ještě celou řadu. Budeme proto postupně do škol dávat peníze podle možností kraje," uvedla.

S opravami se už delší dobu potýkají třeba na Základní umělecké škole Františka Jílka. Po loňské havárii, kdy byla budova ve Vídeňské ulici zasažená vodou, už delší dobu rekonstruují dveře a podlahy. „Ještě stále tyto úpravy dokončujeme. Další změny plánujeme i na pracovišti v Amerlingově ulici, kde budeme zateplovat a vyměňovat okna," upřesnil ředitel školy Pavel Sapák.

Poslední úpravy zasáhnou budovu téže školy ve Skřivánkově ulici, kde už teď začali se zateplováním a rekonstrukcí toalet. „Provoz tím ale zasažený není, takže dřívější prázdniny neplánujeme. Rádi bychom stihli všechny opravy do konce léta," doplnil Sapák.

Rekonstrukce za necelých šest milionů korun čeká i Základní a praktickou školu a dětský domov ve Vídeňské ulici. Zateplí tam fasádu a vymění okna.

Zateplovat budou v létě i mateřské školy, mimo jiné také mateřinka v Černopolní ulici v Brně-severu. Vedení městské části tam opraví také okna. V mateřské škole v Dubové ulici v Jundrově zase chystají nové rozvody a podlahu v jídelně.