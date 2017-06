Díky práci snů zdarma cestuje po světě. Při natáčení mu ale opice ukradla kameru

Brno /ANKETA/ – Hokejové hřiště, curlingové dráhy či malý skokanský můstek. To a mnohem více nabídne nový olympijský park, který vznikne v Pavilonu Z v areálu brněnského výstaviště. V pátek to potvrdilo vedení Brna s Českým olympijským výborem. Od února 2018, v době konání zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, tak budou moci lidé v Brně společně sledovat přímé přenosy a fandit českým sportovcům. V olympijském parku si navíc některé sporty i sami vyzkouší.