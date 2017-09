Dívka ČR: titul princezny patří devítileté Melánii Mařanové z Brna

Brno /FOTOGALERIE/ – O titul Dívka České republiky se nadané sportovkyně dvou věkových kategorií utkaly už poosmé. Zvítězila osmnáctiletá Kateřina Procházková z Frýdku Místku, titul Princezna České republiky si odnesla devítiletá Melánie Mařanová z Brna. Letos podruhé se středeční finálový galavečer odehrál v brněnském Boby centru.

Oproti jiným soutěžím krásy se Dívka České republiky odlišuje nároky, které na soutěžící klade. „Pořadatelé jsou lidé, kteří milují sport. Proto jsme soutěž zaměřili na pohybově nadané dívky. Holky, které se hlásí, musí dělat nějaký sport nebo pohybovou disciplínu,“ zdůraznil mluvčí akce Pavel Šmerda. Mezi dívkami jsou cvičitelky aerobicu, gymnastky, tanečnice a další sportovkyně.



Dívky soupeří ve dvou věkových kategoriích. Starší skupina je od šestnácti do dvaadvaceti let, mladší od sedmi do devíti let. „Hlavní je volná disciplína, kde dívky předvedou sportovní či taneční činnost, které se věnují. Obě kategorie mají také promenádu ve společenských šatech a starší dívky i v plavkách,“ popsal Šmerda.