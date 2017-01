Dívky v Brně předvedly krásu i talent. Vybírat Miss lze teď i na sociální síti

Brno /FOTOGALERIE/ – Pobavení publika, promenáda v plavkách, rozhovor s porotou. To jsou tři již tradiční úkoly, které musí dívky splnit, aby postoupily do semifinále dalšího ročníku soutěže Česká miss. O korunku pro královnu krásy přišly ve čtvrtek do brněnského nákupního centra Olympia bojovat dívky z celé republiky.

Fotogalerie 33 fotografií O korunku pro královnu krásy přišly ve čtvrtek do brněnského nákupního centra Olympia bojovat dívky z celé republiky.Foto: DENÍK/Attila Racek

Na přesvědčení poroty měly přitom už v prvním kole jen patnáct vteřin. Úspěšné soutěžící pak postoupily do dalšího kola. „Při promenádě v plavkách stihnu předvést víc a snad tím zvýším svou šanci na postup," řekla jedna z postupujících Iveta Maurerová. Většina diváků přišla podpořit své favoritky. „Pavlu jsem přihlásil do soutěže já. Sama chtěla do nějaké menší soutěže krásy, ale řekl jsem jí, že na to má," podpořil kamarádku Michael Klika. Letošní novinkou jsou stránky dívek na sociálních sítích. „Profily jim vytváříme ihned po přihlášení do soutěže. Mají tak možnost získat větší podporu fanoušků a postoupit, i když se jim nedařilo třeba v prvním kole castingu," vysvětlila produkční soutěže Eva Kadlecová. Castingu se zúčastnilo pětasedmdesát dívek. „V porovnání s ostatními městy jsme v Brně zaznamenali druhý největší počet přihlášek. Více soutěžících se zúčastnilo jen minulý týden v Praze," informoval marketingový manažer České miss Karel Adamík. Ze všech účastnic brněnského castingu může porota vybrat tři až sedm dívek. Do prvního semifinále České miss vybere porota šestatřicet dívek, ke kterým se přidá čtrnáct postupujících s nejvíce hlasy ze sociálních sítí. Do finále přes další dvě kola postoupí jen dvanáct soutěžících. ANNA TIŠNOVSKÁ

Autor: Redakce