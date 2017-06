Do Ivančic se po pár letech vrátí automaty. Parkovací

Ivančice – Přecpané náměstí i parkoviště u nemocnice chce vyřešit vedení Ivančic. „Plánujeme opět zavést platbu za parkování, kterou jsme spolu s opozicí zrušili v minulém volebním období," řekl ivančický starosta Milan Buček.

ilustrační fotoFoto: Deník/ Zbyněk Konvička

Na náměstí i u nemocnice podle Bučka lidé auta odkládají a nechávají stát celý den. „Zaparkují a přestoupí na vlak nebo autobus do Brna. Jenže parkování v centru města má sloužit spíše pro lidi, kteří si potřebují přijet na nákup nebo třeba k lékaři," vysvětlil záměr ivančický starosta.

Za první hodinu parkování zaplatí v Ivančicích pět korun. Například podle Jana Pokorného to není vůbec moc. „Připadá mi to jen jako symbolické zpoplatnění. Ale určitě je to dobře, snad bude možné na náměstí i u nemocnice zaparkovat. V současné době je na obou místech plno celý den," poznamenal Pokorný.

Starosta Buček chce stání zpoplatnit od letních prázdnin. „Hledáme firmu, která vše zajistí," řekl Buček.