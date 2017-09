Do Mnichova se bude odlétat dříve. Na konci října se mění letový řád

Brno - Let z Brna přes Mnichov do evropských destinací, Asie nebo Latinské Ameriky bude od konce října pro lidi jednodušší. Osmadvacátého října totiž začíná pro letiště v Tuřanech platit zimní letový řád a doba odletů letecké linky z Brno-Mnichov se výrazně změní.

Letecká linka mezi Brnem a Mnichovem. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Zatímco nyní večerní linka z Brna odlétá ve tři čtvrtě na deset a v bavorském městě přistává ve čtvrt na jedenáct, nově ve všední dny vzlétne již v sedm hodin večer. V Mnichově budou lidé pět minut po osmé. „Kvůli tomu, že v současnosti linka z Brna v Mnichově přistává až po poslední vlně odletů dále do světa, využívají ji zejména cestující, jejichž cesta v Mnichově končí. Dřívější časy přilákají i ty, kteří v Mnichově přesedají na návazné lety do dalších destinací a tím také stoupne vytíženost linky,“ řekl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek. Časy poledního spoje do Mnichova zůstávají stejné.



Do bavorské metropole se z Moravy létá od roku 2015. „V roku 2016 využilo linku přes dvanáct tisíc cestujících, letos dosáhla linka stejného počtu přepravených cestujících již koncem léta,“ uvedl obchodní ředitel společnosti BMI Regional Fabrice Binat. Od devatenáctého září bude na lince létat i letadlo Jihomoravského kraje a Brna.



Kromě času večerních odletů linky do Mnichova zimní letový řád přinese změnu jen na lince společnosti Ryanair do Londýna. „Jde o každoroční změnu, po skončení letní sezony budou letadla Ryanairu z Brna do Londýna létat jen pětkrát týdně. Nepoletí v úterý a ve středu,“ poznamenala mluvčí brněnského letiště Kateřina Pichalová.



Definitivně však od podzimu zmizí odlety do Eindhovenu. Jak už Brněnský deník Rovnost dříve informoval, dopravce WizzAir se rozhodl od konce října linku zrušit.