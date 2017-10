Domov důchodců v Tomešově ulici možná přestaví soukromník. Kraji chybí peníze

Brno-střed - Až sto dvacet nových míst v novém domově pro důchodce má vzniknout v bývalé transfuzní stanici v brněnské Tomešově ulici. Na výstavbu ale kraj nemá dost peněz.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Jeho radní proto ve čtvrtek rozhodli o pořízení studie. „Dozvíme se z ní, zda je výhodnější si vzít úvěr, nebo přestavbu a provoz domova svěřit soukromému investorovi. Ten by zařízení provozoval a za pětadvacet či třicet let, až se mu investice splatí, by ho převedl na Jihomoravský kraj,“ popsal posun v plánech náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Výsledek studie má být známý do půl roku. Už nyní má kraj podle Šlapala dva zájemce o výstavbu a provoz zařízení.

Přestavět stanici přitom představitelé kraje plánují už od roku 2009. Naposledy přestavbu odložili před rokem, tehdy kvůli změně pravidel pro udělování evropských dotací.

Tehdejší hejtman Michal Hašek chtěl na přestavbu získat příspěvek i od Masarykova onkologického ústavu, který má v domově využívat asi patnáct lůžek. „Jsme připraveni přispět,“ prohlásil tehdy ředitel ústavu Jan Žaloudík. Současné plány příspěvek ústavu nezahrnují.