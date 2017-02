V bývalém pivovaru chceme stavět domovy důchodců, má jasno vedení Brna

Brno – Desítky bytů místo dvou domovů důchodců v areálu bývalého pivovaru v brněnských Jehnicích soukromá firma nepostaví. Nechá si jen část pozemku pro výstavbu bytů, zbytek chce prodat městu. To totiž trvá na tom, že v místě musí vzniknout domov důchodců. „Projekt jsme ale ještě nepřevzali. Až developer nabídne rozumnou cenu, předložím návrh zastupitelstvu," oznámil náměstek primátora Petr Hladík.

Jeden ze dvou domovů by podle plánů brněnských radních mohl poskytovat služby lidem trpícím Alzheimerovou chorobou. „Tato varianta je zatím nejlepší,“ uvedl starosta Jehnic Václav Šícha. Řešení by měly přinést nejbližší schůzky. „Zkusíme se domluvit co nejrychleji, abychom dokončení stavby výrazně nezdrželi,“ dodal Hladík.



Rychlé jednání je podle Hladíka i v zájmu developerů. Vedení společnosti Embra, která areál vlastní, se ale do ukončení jednání s magistrátem nechce k prodeji vyjadřovat.

ANNA TIŠNOVSKÁ