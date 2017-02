Doprava v Brně v roce 2050? Sdílení cest, o pětinu méně aut, tvrdí plán mobility

Brno - Pruhy v protisměru pro cyklisty v jednosměrkách? Rozšíření pěších zón? Přednost autobusů na křižovatkách? Tyto a desítky dalších návrhů ovlivňujících dopravu v Brně představil městský plán mobility do roku 2050. Do 30. dubna k němu lidé mohou zasílat připomínky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Vizi brněnské dopravy, která zasáhne všechny oblasti od jízdy tramvají přes řízení auta až po chůzi pěšky, plánují brněnští zastupitelé schválit letos v srpnu nebo září. „V zahraničí podobné plány aktualizují každých pět až deset let. A zároveň hodnotí dopad jednotlivých projektů," poznamenal vedoucí magistrátního odboru dopravy Vladimír Bielko.

Plán směřuje k tomu, aby lidé v roce 2050 využívali méně auta a více hromadnou dopravu a dojíždění na kolech. Dále se zaměřuje na rozvoj příměstské železnice, zlepšení organizace dopravy a ochranu lidí před negativními následky dopravy. „Brno v roce 2050 je město spokojených obyvatel, kteří ani ve volných dnech nemusí odjíždět za čerstvým vzduchem na venkov. Zároveň k hlavním cílům plánování patří snadnost a rychlost cestování," uvedl ve vizi plánu mobility zástupce autorů Ivo Šimek.

Důležité termíny pro připomínky

- 7. března 2017: veřejná debata k plánu mobility. Od pěti do sedmi hodin večer v Sále Otakara Motejla v Kanceláři veřejného ochránce práv mohou lidé o plánu diskutovat.

- 30. dubna 2017: termín, do kdy mohou lidé podávat připomínky k brněnskému plánu mobility. A to buďto na brněnský odbor dopravy, nebo mailem na info@mobilitabrno.cz.

- květen 2017: odborníci se vypořádají s připomínkami Brňanů.

- srpen až září 2017: rada a zastupitelstvo Brna plán schválí.

Stodvacetistránkový návrh lidé prodiskutují na debatě 7. března v Kanceláři veřejného ochránce práv. „Ať chci, nebo ne, tak se mě doprava dotýká. Ten dokument studovat asi nebudu, ale na diskuzi dorazím," zmínil například Brňan Tomáš Řezáč.

Jako nepřijatelné označil spolek Brno autem, který se dlouhodobě věnuje otázce dopravy v Brně, například požadavky na snížení počtu domácností vlastnících auto o pětinu. „S většinou navržených opatření nesouhlasíme. Jsou podle nás krátkozraká a jejich zavedením dojde k omezení automobilové dopravy," prohlásil za spolek Pavel Mises.

O dvacet procent méně aut považuje za realistický cíl dopravní expert David Bárta. „Na příkladu Vídně vidíme, že to možné je, pokud se tomu opravdu přizpůsobí i dopravní plánování," řekl Bárta.

Návrhy v plánu mobility ještě doplní výsledky sociologického výzkumu, který na vzorku dvou a půl tisíce obyvatel nechal brněnský magistrát zpracovat loni na podzim. Průzkum se snažil popsat, jak Brňané k dopravě přistupují. „Data nyní stále ještě vyhodnocujeme," uvedla za magistrátní tiskové středisko Zuzana Taušová. Výzkum chtějí v příštích letech opakovat.

Cesta do práce? Autem společně s kolegy

Brno - Za zaměstnáním dojíždí autem, ale nikoliv vlastním. Místo taxikáře ho veze kolega. Řeč je o Brňanovi v roce 2050, který využívá možností sdílení aut. Společnou cestu do práce ujede se čtyřmi spolupracovníky. Ušetří peníze a jejich firma potřebuje méně parkovacích míst. I takové myšlenky představil brněnský plán mobility.

Společné dojíždění do práce jedním autem znamená menší vytížení silnic. „Je to velmi oblíbené třeba ve Spojených státech. Na dálnicích, ale i ve městech je pro osobní auta, ve kterých jede více než jeden člověk, zaveden zvláštní pruh. Umožňuje jim plynulejší jízdu," uvedl v plánu mobility za autory Ivo Šimek. Zároveň ovšem zmínil, že vyhrazení samostatných pruhů není v Brně reálné.

Společná jízda

• město chce podporovat společné dojíždění do práce více kolegů

• jedná se o doplňkové opatření, nikoliv hlavní strategii budoucnosti

• větší firmy využijí i software, který cestování zaměstnanců zkoordinuje

Lidé spolujízdu využívají již dnes. Příkladem může být brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny se třemi tisíci zaměstnanců. „Někteří kolegové se na společné jízdě domlouvají. Ale je to složité z hlediska organizace směn," poznamenala mluvčí nemocnice Petra Veselá.

K většímu rozšíření v budoucnu chce město nasměrovat firmy při tvorbě firemních plánů mobility. „Jako zaměstnavatele by nás motivovalo zahrnutí podpory takového sdílení do daňově uznatelných nákladů," reagovala za brněnský Zetor Jana Ragasová.

Některé brněnské firmy již alternativní metody dopravy do práce využívají. „Část kolegů se už několik let připojuje k akci Do práce na kole, a to pravidelně od jara do podzimu. Jedním z takových nadšených cyklistů je například sládek pivovaru Libor Doseděl," oznámila za brněnský pivovar Starobrno jeho mluvčí Jana Pikardová.

V zahraničí už mají se spolujízdou do práce zkušenosti. „Úspěch se odvíjí od kulturní vyspělosti dané společnosti. Tedy od společenské odpovědnosti firem i uvědomění obyvatel ohledně udržitelné dopravy a životního prostředí," informoval dopravní expert David Bárta.