Druhá šance pro Uber v Brně. Vrchní soud zrušil opatření zakazující službu

Brno – Přes důkladné rozhlédnutí se na některých místech v okolí škol děti bojí samy přecházet ulici. Žáci tří brněnských základních škol místa proto zakreslili do dotazníku projektu Bezpečně do škol. Na to, jak přechody upravit, připraví pro město odborníci na dopravu studii.