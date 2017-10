Dva a půl tisíce nebeských rytířů. Československé letce RAF připomíná výstava

Brno /FOTOGALERIE/ - Opustili domovy, aby bojovali za vlast. V britském Královském letectvu, známém pod zkratkou RAF, sloužilo za druhé světové války přes dva a půl tisíce Čechoslováků. Jejich příběhy připomíná neobvykle rozsáhlá výstava s názvem Rytíři nebes, kterou lidé najdou na brněnském výstavišti.

Výstavu zahájili piloti - váleční veteráni, generálmajor Emil Boček a major Hugo Meisl (Marom). „Výstava je perfektní, hrozně se mi líbí. Jsem spokojený, že o nás lidé mají ještě zájem. Už je nás málo. Já jsem jeden z nejmladších, a to mi bude pětadevadesát let,” řekl při zahájení výstavy Boček.

O osudech více než dva a půl tisíce československých mužů se lidé dozvědí z textových tabulí. Přečtou si také o jednotlivých perutích, hodnostech a ženských pomocných silách v letectvu.

Výstava láká i na mnohé exponáty. Třeba na uniformy, medaile nebo vojenské dokumenty letců. „Atmosféra výstavy je umocněná tím, že člověk vnikne do daného období a dokáže si představit, možná lépe než z filmů, život válečných pilotů a co všechno museli prožít,” řekl návštěvník Jiří Fencl.

Z výstavy je prý nadšený. „Jsem překvapený, jak mě dojala. Můj otec byl také v odboji a viděl jsem tam vyznamenání, které dostal od Beneše i on,” popsal své dojmy.

Výstava vznikla i s pomocí rodin, které poskytly informace, dokumenty a osobní věci letců RAF. Na brněnském výstavišti ji mohou lidé navštívit do šestadvacátého října, poté se přesune do Technického muzea a z Brna poputuje do Prahy a dalších evropských měst. Dostane se i do Ameriky a Austrálie.

Na počest zahájení výstavy se ve čtvrtek uskutečnila i výjimečná debata s Emilem Bočkem, Hugem Maromem a dcerou již zemřelého pilota RAF Františka Fajtla, Janou. Při setkání na brněnské hvězdárně desítkám lidí povídali o svých osudech a leteckých zážitcích.

O válečných zážitcích pilotů i debatě ve hvězdárně si přečtěte více v pátečním vydání Deníku Rovnost.

ELIŠKA GÁFRIKOVÁ

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ