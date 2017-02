Ekologické organizace známkovaly magistrát. Za oblast ovzduší dostal čtyřku

Brno – Jako ve škole oznámkovaly ekologické organizace současné vedení Brna. Jak vypadá vysvědčení s netradičními předměty? Ovzduší ohodnotily stupněm dostatečný, dopravu dobrý až dostatečný, odpady chvalitebný až dobrý. Chování má brněnská radnice podle institucí Brno na kole, Ekologický institut Veronica, Rezekvítek, Nesehnutí a DejchejBrno chvalitebné.

Brněnská radnice. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Organizace už po komunálních volbách v roce 2014 sestavily seznam ekologických priorit, na které je potřeba se zaměřit. „Vyhodnotili jsme oblasti známkami jako ve škole. Vyšlo nám, že vedení Brna si nejlépe vedlo v odpadovém hospodářství," vyzdvihl hodnocení Petr Ledvina z Ekologického institutu Veronica. Nedostatky v této oblasti má podle Ledviny Brno především u sběru bioodpadu.

Podle náměstka primátora Martina Andera by vysvědčení mohlo vypadat lépe, kdyby neziskové organizace zohlednily i další projekty města. „V nejbližší době rozjedeme pilotní projekt i v oblasti svozu bioodpadu, který opět chceme otestovat na menším celku," řekl.

Naopak nejhůře si podle organizací vedlo vedení města v oblasti ovzduší. Podle Andera mu nejvíce škodí doprava. „Většina opatření, která by v Brně měla zlepšit kvalitu ovzduší, směřuje právě do sektoru dopravy. Ať už jde o podporu městské hromadné dopravy, nebo to, že budeme s podporou evropských fondů nakupovat elektroauta do příspěvkových organizací," uvedl Ander.

