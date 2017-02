Fakultní nemocnice? Univerzita odpovědnost převezme až bez dluhů

Brno - Brno se dohodlo se společností Login Talk na koupi posledních pozemků, které jsou potřebné ke stavbě velkého městského okruhu v úseku Žabovřeská. Novinářům to v pondělí řekl primátor Brna Petr Vokřál (ANO). Město vedlo s majitelem pozemků dlouho spory a stavbu to zdržovalo. Kupní cena je pět milionů korun. Schválit to musí ještě březnové zastupitelstvo. Podle primátorova náměstka Richarda Mrázka (ANO) by mohla začít stavba jedné části úseku Žabovřeská už letos.