Opravy psychiatrie v bohunické nemocnici: cena půl miliardy, vznikne i park

Brno – Kvalitnější prostředí nám umožní léčit psychiatrické pacienty úspěšněji, zní z Fakultní nemocnice Brno. Kvůli špatnému technickému stavu plánuje její vedení kompletně opravit psychiatrickou kliniku v budově G. Práce mohou začít už v následujícím roce. Trvat mají zhruba dva a půl roku.

Při rekonstrukcích dělníci přestaví stávající prostory a přistaví dvě nové části kliniky. Podle mluvčího nemocnice Pavla Žáry jsou rozdělené práce do tří etap, aby neovlivnily chod oddělení. „Chceme umístit lůžkové jednotky tak, aby přímo navazovaly na park, který je také součástí plánů. Při psychiatrické péči hraje možnost využití venkovního prostředí významnou roli, což se značně promítne do uspořádání stavby,“ prohlásil.

Předpokládaná cena rekonstrukce je podle něj půl miliardy. Náklady pokryjí peníze z evropských fondů a ministerstvo zdravotnictví. „Před měsícem jsme získali stavební povolení. Aktuálně čekáme na schválení akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ zmínil Žára.

Změny jsou součástí reformy psychiatrické péče, o níž usiluje ministerstvo zdravotnictví. „Jejím cílem je zlepšit život lidí s duševním onemocněním a zkvalitnit péči o ně ve zdravotnických a sociálních službách,“ uvedla dříve mluvčí Štěpánka Čechová.

Ministerstvo rozhodne také o možných opravách Psychiatrické nemocnice v brněnských Černovicích. Jaké budou, zatím její ředitel Marek Radimský neví. „Pokud dostaneme nějaké peníze, budeme za ně rádi a rekonstrukce naplánujeme. Nicméně momentálně máme všechno relativně v dobrém stavu,“ sdělil. V současnosti v nemocnici dělníci opravují kotelnu. Práce mají trvat nejdéle do zimy.

Reforma ministerstva se soustředí na změnu přístupu k lidem, kteří trpí duševní chorobou. V Brně kvůli tomuto účelu vzniklo třeba sdružení Práh, které spolupracuje s místními psychiatrickými zařízeními. „Věnujeme se terénní péči, nemocné musíme často oslovit my, většinou si sami o pomoc totiž neřeknou. Je důležité, aby se po propuštění z psychiatrických oddělení tito lidé dokázali co nejrychleji zapojit zpět do normálního života. Pomáháme jim proto hledat práci či chráněná bydlení,” uvedl za sdružení odborný vedoucí služeb Jiří Šupa.