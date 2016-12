Fanoušci Zbrojovky slavili za Lužánkami předčasné Vánoce. Přáli si nový stadion

Brno – Předčasné Vánoce oslavovali v pátek na brněnském fotbalovém stadionu za Lužánkami. Zhruba stovka fanoušků, z nichž valná většina pomáhala při obnovování hřiště, se sešla popřát si krásné svátky, zazpívat si koledy a večer společně vypustit lampiony štěstí.

„Mám obrovskou radost, že je nás tu tolik a že držíme při sobě. Jsou tu fanoušci, kteří se nadřeli při přestavování tohoto stadionu a já si moc vážím toho, že se s nimi mohu letos takto rozloučit. Je vidět, že ke stadionu máme pořád všichni vztah," vysvětlil bývalý fotbalista Petr Švancara, který se za obnovu stadionů zasloužil.

Zahřívat se otužilci chodili ke dvěma velkým hrncům se svařákem, který stál uprostřed zasněženého hřiště, kam si návštěvníci postavili třímetrový stromek. Nechyběla ani hudba, koledy a nebo hymna Zbrojovky se z úst fanoušků nesla po celém okolí.

Vstupné na akci bylo dobrovolné, fotbaloví nadšenci jím mohli přispět na nemocnou Aničku Královou, která trpí vzácnou vrozenou vadou, která zapříčinila, že jí chybí vřetenní kost v ruce. Dívce může pomoct speciální operace, při které by jí kost nahradili. „Děláme to dneska hlavně kvůli ní, tak prosím nepřehlédněte kasičku a přispějte, ať jí můžeme pomoct i my. Minulý rok jsme takhle vybrali osm tisíc pro děti v Chovánku, tak letos můžeme taky," povzbuzoval lidi Švancara.

S přáním toho, ať Zbrojovka vítězí a postaví se nový, plně funkční stadion potom fanoušci vypustili do vzduchu lampiony štěstí. Jedním z nich byl i Miloslav Dolanský, který Zbrojovce fandí už pětadvacet let. „Přišel jsem dneska podpořit Aničku a rozloučit se s letošním rokem. Chodím minimálně na každý domácí zápas, pomáhal jsem i s renovací stadionu," popsal muž.