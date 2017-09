Fanoušek Komety dorazil do cíle. Pěší cesta z Prahy do Brna mu zabrala šest dní

Brno – Hokejové Kometě fandí od dětství. Ve čtvrtek kolem půl šesté odpoledne splnil Daniel Marek svůj slib, když pěšky zdolal trasu z Prahy do Brna. Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, muž podnikl cestu jako poctu Kometě, která v minulé sezoně vyhrála po 51 letech titul. „Jsem šťastný, že to mám za sebou. V pátek jsem si trochu přispal a začal s regenerací,” popsal Marek své pocity po šestidenním putování.

Daniel Marek jde pěšky z Prahy do BrnaFoto: Foto: Archiv Daniela Marka

„Měl jsem natrénováno ujít každý den kolem padesáti kilometrů,” uvedl. Úseky posledních dvou dnů měřily zhruba třicet kilometrů. „To bylo už víc pohodové. V ty dny jsem věděl, že to zvládnu dojít,” popsal.

Cestu sportovec propojil s charitativním projektem pro Hospic sv. Alžběty. „Vybral jsem si tento hospic, protože tam moje babička trávila poslední týdny svého života. Měl tam jít i můj táta, ale už to nestihl,“ řekl už dříve Marek.

Plánovanou částku 30 tisíc korun zatím sbírka překročila téměř o dvacet procent. „Kdyby šlo jen o lidi z mého okolí, tak bych nevěřil, že se to vybere. Díky propagaci Šárky Marčíkové z Hospicu sv. Alžběty se do projektu zapojila média. Pak jsem si říkal, že by těch třicet tisíc mohlo vyjít. Moc mě to potěšilo, že se to povedlo,” vyjádřil se Marek. Přispívat mohou lidé i nadále, a to do 16. října.

Podobnou trasu Marek v dohledné době neplánuje. „Chodím po výletech rád. Těším se třeba na čtyři až pět dní do hor. To ale neznamená, že musím ujít každý den padesát kilometrů po silnicích. Tohle byla speciální motivace,” podotkl fanoušek Komety.

Marka v cíli přivítala Šárka Marčíková z hospicu a kamarád s rodinou. Společně pak došli k domácímu stadionu Komety.

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ