Hlavní úkoly Kanceláře architekta města? Poloha hlavního nádraží a územní plán

Brno - Co stihl architekt města Brna se svými kolegy za víc než rok svého působení se mohou lidé dozvědět na výstavě 2022 – KAM Brno v Urban centru v Mečové ulici. Ředitel Kanceláře architekta města Michal Sedláček zahájil se svými kolegy výstavu na vernisáží v pondělí v šest hodin večer. „Už loni jsme si zarezervovali termín výstavy, protože jsme věděli, že lidi bude zajímat, co děláme a proč v Brně jsme,“ přiblížil ředitel Michal Sedláček.

Architekti v uplynulém roce jezdili diskutovat s obyvateli brněnských městských částí, kde s nimi řešili především místní problémy. „Jsou ale věci, které spojují celé Brno, například poloha hlavního nádraží nebo parkování ve městě,“ vysvětlil Sedláček.

Poloha hlavního nádraží je jedním z témat, kterým se budou architekti v následujících letech zabývat. Návštěvníci vernisáže mohli hlasovat, zda jsou pro zachování hlavního nádraží pod Petrovem nebo pro jeho přesunutí. „Nezavrhujeme ani jedno řešení,“ řekl Sedláček.

Lidé mohli také hlasovat, zda jsou pro dokončení stávajícího územního plánu nebo vypracování nového. „Pracovně bych byla ráda za tu kratší verzi, protože na územní plán s kolegy toužebně čekáme. Spíše se asi přikláním k novému územnímu plánu, protože bude asi jednodušší začít od nuly,“ konstatovala Bibiana Janebová z Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství brněnského magistrátu, která se vernisáže zúčastnila.

Architekti čekají, kterou verzi územního plánu schválí brněnští zastupitelé. „Doufáme, že se rozhodnou na jaře příštího roku,“ řek Sedláček.

Zájemci si mohou výstavu prohlédnout do konce října. Otevřená je každý všední den od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin.