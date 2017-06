Hluční kuřáci před hospodami? Lidé na ně strážníky nevolají

Brno – Připomínky k tomu, jak by mělo Brno vypadat za třiatřicet let mohou od pátečního večera psát Brňané na internetové stránky www.brno2050.cz. Nápady lidí pomohou brněnským radním při tvorbě dokumentu, který má ukázat, jakým směrem se má v následujících letech Brno až do roku 2050 ubírat.